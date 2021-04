Félix Salgado Macedonio desmintió que haya sido nombrado dirigente de Morena en Guerrero

Salgado Macedonio explicó que el presidente de Morena en dicho estado es el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que en algunos medios de comunicación se dijo que Félix Salgado Macedonio había sido nombrado dirigente de Morena en Guerrero, fue el mismo político quien salió a desmentir la noticia y aclarar la situación.

A través de redes sociales, Salgado Macedonio explicó que el presidente de Morena en dicho estado es el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, por lo que la información que circula en las últimas horas podría considerarse como falsa.

“Para quienes andan confundidos y confundiendo, el presidente de nuestro Partido Morena Mx en Guerrero es el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña. ¡La lucha sigue! ¡Hay Toro!”, escribió Salgado Macedonio en su cuenta personal de Twitter.

, Delgado señaló en redes sociales que Raúl Morón había sido despojado de “manera antidemocrática” (Captura de Pantalla/Twitter@FelixSalMac)

Y es que la noticia de la supuesta asignación de Salgado Macedonio tomó mucho más fuerza debido a que Mario Delgado informó sobre los cambios internos que se están haciendo en el partido de cara a las próximas elecciones del 6 de junio.

Alrededor de las 19:38 horas de este miércoles, Delgado señaló en redes sociales que Raúl Morón había sido despojado de “manera antidemocrática” de su candidatura al gobierno de Michoacán.

“Volvemos a reiterar nuestro desacuerdo con la resolución de las autoridades electorales y reiteramos nuestra profunda convicción democrática. ¡Vamos a seguir luchando por consolidar una auténtica democracia en México”, escribió Delgado en un segundo tuit.

Ante este contexto, Mario Delgado informó que, en sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, decidieron asignar a Raúl Morón como delegado con funciones de presidente en la entidad de Michoacán.

Cabe recordar que esta información contradice los rumores que involucraban al hijo del ex candidato, ya que en la mañana del miércoles comenzó a circular la información de que sería el primogénito del morenista quien lo sustituiría; sin embargo, nada de esto ocurrió.

sta información contradice los rumores que involucraban al hijo del ex candidato (Captura de Pantalla/Twitter@mario_delgado)

De hecho, Morón Orozco salió a desmentir dichos señalamientos, pues cerca del mediodía se convocó a una pequeña rueda de prensa en la que se acreditó que a petición del ex candidato, su hijo no podía figurar como su sustituto, pues no se trata de dar ese mensaje.

“Porque se ha manejado el nombre de mi hijo, que también se llama Raúl Morón. Él no va a ser, porque esto no es un asunto de familias. Es un político que tiene otras intenciones. Y seguramente Raúl, aunque es un joven muy preparado y muy entusiasta, (esto) es dar señales en Michoacán que no son correctas y que no lo vamos a hacer”, aseguró.

MORENA IRÁ CON UNA MUJER EN GUERRERO

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena acordó la noche de este miércoles que la candidatura por Guerrero será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política al sector femenino.

Asimismo, se acordó que dicha candidatura se elegirá a través del método de encuesta; misma que se realizará a la brevedad para cumplir en tiempo y forma con lo establecido por las autoridades electorales.

En los próximos días se informará el resultado de la encuesta y con ello, se realizará el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Entre las candidatas de Morena por el gobierno de Guerrero se encuentran Nestora Salgado, Beatriz Mojica y Evelyn Salgado, hija del ex candidato Félix Salgado Macedonio.

SEGUIR LEYENDO