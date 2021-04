A un año de la pandemia, se recuperaron más de 10 millones de empleos: INEGI

La recuperación de la PEA se mantiene alrededor de 10 millones de personas (CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

A un año de la pandemia, en México se han recuperado más de 10 millones de empleos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La recuperación de la Población Económicamente Activa (PEA) se mantiene en alrededor de 10 millones de personas, de las 12 millones que salieron de este status por el tema de pandemia, señaló el estudio Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) realizado por el Instituto.

En dicho análisis se indicó que la población ocupada, personas que cuentan por lo menos con una ocupación, se situó en 53 millones, 2.7 millones de personas menos que en febrero del 2020. El estudio indicó que los trabajadores subordinados y remunerados disminuyeron a 2 millones; los ocupados en jornadas de más de 48 horas semanales descendieron a 1.6 millones y las personas con pequeños y medianos establecimientos se redujeron a 1.1 millones.

La población que se desarrolla en el sector secundario, como la minería, construcción y manufacturas, se ha seguido manteniendo en los niveles de febrero del 2020, con sólo un aumento de 2.9 puntos. Por el contrario, el sector terciario (comercios y servicios) se redujo a 2.1 millones de personas.

Las personas que trabajan menos de 35 horas semanales, población subocupada, fue de 7.4 millones, que equivale al 13.9% de la población ocupada. Según datos del Inegi, esta población en febrero del año pasado fue de 4.9 millones de personas, es decir, 8.7% de la población ocupada.

La población que se desarrolla en el sector secundario, como la minería, construcción y manufacturas, se ha seguido manteniendo en los niveles de febrero del 2020 (REUTERS/Henry Romero)

El Instituto señaló que los cambios más importantes en comparación con febrero del 2020 fueron:

Un descenso de la PEA de 2.4 millones de personas

Una disminución de 2 millones de trabajadores subordinados y remunerados

Reducción de 2.1 millones de personas en el sector terciario

Los ocupados en jornadas de más de 48 horas semanales cayeron en 1.6 millones

La población con pequeños y medianos establecimientos se redujeron a 1.1 millones

Además, para febrero del 2021 la PEA femenina fue de 21 millones con respecto a 34.5 millones de la población masculina en edad de trabajar, con una tasa de participación del 40.9% en las mujeres y 74.3% en los hombres.

La PEA femenina fue de 21 millones con respecto a 34.5 millones de la población masculina en edad de trabajar (EFE/Francisco Guasco)

“La población ocupada, (...) representan el 95.6% de la población económicamente activa; mientras que la población desocupada, que es aquella que no contaba con trabajo, estaba disponible y buscó uno en el último mes, fue de 4.4% de la población económicamente activa en febrero de 2021”, explicó la institución.

La Población No Económicamente Activa (PNEA), aquellas personas que no perciben un salario, fue de 42.3 millones (43.3% de la población con más de 15 años), cifra superior a la del año pasado, con 4 millones de personas. La PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscan trabajar pero aceptarían si se los ofrecieran, llegó a 8.2 millones, lo que representa el 19.5% de la PNEA.

“En términos absolutos, la PNEA disponible para trabajar aumentó en 2.6 millones de personas, y la PNEA no disponible para trabajar en 1.4 millones personas entre febrero de 2020 y febrero de 2021”, se indicó en el estudio.

