Denunciaron a El Mijis por usar documento para presentarse como parte de una comunidad indígena

Gaudencio Santos Martínez Martínez, director de Asuntos Indígenas del Municipio de San Antonio en San Luis Potosí interpuso una denuncia de conocimiento de hechos para deslindar responsabilidades

Gaudencio Santos Martínez Martínez, director de Asuntos Indígenas del Municipio de San Antonio en San Luis Potosí, acudió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de conocimiento de hechos para deslindar responsabilidades, por la constancia de acreditación que presentó Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis.

Gaudencio Santos comentó a medios locales que él no firmó ninguna constancia que comprobara la identidad indígena del aspirante a la diputación federal plurinominal por representación indígena por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Además agregó que ni siquiera conoce al político.

El director agregó que se había enterado de la existencia de este documento por parte de unos trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), pero negó que hubiera firmado esta acreditación.

El pasado 7 de abril el Consejo General del INE rechazó la candidatura del, mejor conocido como El Mijis. Esto debido a que no pudo comprobar que es parte de la comunidad indígena.

"El Mijis" fue electo diputado local de San Luis Potosí el 1 de julio de 2018 (Foto: Twitter/mijisoficial)

La candidatura de El Mijis a la diputación federal plurinominal por representación indígena por el partido Morena, fue denegada por el consejo por no acreditar que es parte de una comunidad en San Luis Potosí.

A pesar de que el político había presentado una constancia emitida por el Director de Asuntos Indígenas en el Municipio de San Antonio de San Luis Potosí, la cual podría acreditar su candidatura, esta no fue reconocida.

A través de un comunicado, el INE estableció que no se reconoce el documento, ni la firma que está en esta. “Tampoco reconoce a la persona ni tener vínculo alguno como parte de la comunidad indígena”, explicó.

Fue a mediados de enero que el potosino reveló que quería dejar de ser diputado de San Luis Potosí para convertirse en diputado federal por la entidad.

El INE estableció que no se reconoce el documento, ni la firma que está en esta (Foto: Twitter/mijisoficial)

Y es que la tarde del jueves 14 de enero, el legislador local sin partido, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje donde informó su registró para dicho cargo con Morena, el cual acompañó con una fotografía. “Banda, me registré para ser diputado federal”, expresó.

Según El Mijis, su deseo de formar parte del Congreso de la Unión para la LXV Legislatura, no tiene nada que ver con “un hueso”, que en el diccionario de la política mexicana significa “un cargo público bien remunerado”.

“¡No, no es el hueso! me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles. ¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar!”, finalizó en su tweet.

Cabe mencionar que a finales de 2020, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales en donde se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el potosino se comprometió a petición de Delgado a buscar la diputación federal y desde esa tribuna defender los derechos de los “chavos banda” (jóvenes pandilleros).

El hombre se comprometió a buscar una candidatura (Foto: Facebook Pedro El Mijis Carrizales)

Y es que también fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí desde donde impulsó sin éxito la despenalización del aborto, así como los derechos de la comunidad gay potosina.

Su decisión de continuar como diputado federal por Morena generó opiniones divididas entre los usuarios de la red social, donde el funcionario es muy activo; incluso para criticar las políticas de Morena y acciones de sus integrantes.





