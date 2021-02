“Si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador, los violadores seremos todos”: El Mijis

El Mijis no está de acuerdo con la posibilidad de que Salgado Macedonio sea candidato de Morena en Guerrero (Cuartoscuro)

El diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, alzó la voz a través de Twitter contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador, los violadores seremos todos. ¡Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, aunque me maten y aunque me linchen en redes!”, escribió la tarde de este lunes en su cuenta de Twitter.

El diputado por San Luis Potosí expresó así su total rechazo a la posible candidatura de Salgado Macedonio, que ha causado molestias al interior de Morena (partido del Mijis) por las acusaciones de violación que pesan contra él.

El mensaje del Mijis contra Salgado Macedonio

*Información en desarrollo