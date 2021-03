Por qué Semana Santa será clave rumbo a las próximas elecciones en México, según Monreal

Monreal llamó a la reflexión a los candidatos de las Elecciones 2021 en esta Semana Santa (Video: Twitter @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, envió este martes un mensaje a todos los que serán candidatos a algún puesto que se elegirá en las elecciones intermedias en México el próximo 6 de junio y pidió que el receso vacacional de Semana Santa sirva para la reflexión antes del inicio de las campañas.

“Es martes de Semana Santa. A todos les deseo que esta Semana sirva para la reflexión. El Senado ahora está desierto; hay poca actividad. Yo vengo todos los días a las oficinas para estar pendiente de lo que suceda en el país”, indicó en un video publicado en sus redes sociales.

Hoy vengo fresco, de guayabera, porque creo que la actitud de relajamiento a todos nos ayuda y a todos nos puede servir para la reflexión

Además, Monreal insistió en que esta Semana Santa, previa al proceso electoral que vivirá el país, el más grande en la historia, es una etapa “que nos ayuda a meditar y a reflexionar”. “Porque la elección será la más competida, será una elección ríspida, será una elección de enfrentamiento ideológico y de confrontación partidista”, adelantó el senador, quien incluso tendrá a un hermano, David Monreal, compitiendo por una gubernatura, la de Zacatecas, con Morena.

México renovará el 6 de junio 15 gubernaturas, 500 escaños en la Cámara de Diputados y hasta 21,000 puestos locales (Foto: Cuartoscuro)

“Pero lo más importante es que decidamos si queremos continuar para consolidar el proceso de cambio de régimen, para poder profundizar el cambio de las instituciones, o bien permitimos que se retorne al viejo régimen”, completó. Y es que las elecciones intermedias serán el primer reto electoral para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en 2018 de forma abrumadora.

El 6 de junio, Morena pondrá en juego la mayoría que ostenta en la Cámara de Diputados. Además, se renovarán 15 gubernaturas a lo largo de la República y se elegirán de forma local en varias entidades hasta 21,000 puestos.

“Es una condición de una política superior y por eso no debemos enfrascarnos en liquidarnos, o en dilapidarnos, o de intentar aniquilarnos”, señaló Monreal este martes, en tono reflexivo y conciliador. “Simplemente es una disputa electoral que debe de ser pacífica y que deben las urnas decidir quién gana y quién pierde, y todos los demás asumir con responsabilidad el resultado final”, pidió.

Sin embargo, Monreal sí aclaró que en las elecciones está en disputa “un proyecto de Nación”, el de la autodenominada “Cuarta Transformación”, como se le conoce al gobierno de López Obrador. “Está en disputa un estilo de hacer política, está en disputa la propia transformación de la vida pública del país y está en disputa un combate sin tregua a la corrupción y a los viejos cánones que tanto daño nos hicieron”, dijo.

Monreal pidió responsabilidad de todos los candidatos el 6 de junio y que acepten los resultados (Foto: Cuartoscuro)

Es por ello, ahondó, que es muy importante que todos reflexionemos esta semana, previa a la elección. “El día 5 de este mes próximo (abril), será el inicio de las campañas. Ojalá y todas acudan, que todos acudan a la propuesta seria, racional, reflexiva, que se alejen de la confrontación, que se alejen de la difamación, que se alejen del dispendio que en estas épocas suele ocurrir”, aseveró.

Por último, Monreal dejó de lado el tono conciliador y, como ya lo había dicho en el pasado, pidió que “ojalá el INE no sea cómplice”, en referencia al Instituto Nacional Electoral. “Que no actúe con parcialidad, que no actúe con una conducta cargada, llena de facciosidad o llena de parcialidad en contra de uno de los participantes en la contienda, que es Morena”, remarcó.

“Deseamos que todos salgamos bien y que la mayoría sea la que decida en las urnas. Por eso, un saludo a todos los que habrán de ser contendientes, a todos los que habrán de ser candidatos y debemos actuar con responsabilidad y con sobriedad frente a esta elección que será la más grande en la historia del país. ¡Ánimo por México!”, culminó.

