Escándalo por Sputnik V falsas en México: Rusia contempla investigar lote de vacunas confiscado en Campeche

RDFI recalcó que incluso el proceso de envío de las dosis enviadas a Campeche violaba los protocolos de envasado y transporte de la vacuna (Foto: Twitter / @SATMX)

Luego de que se diera a conocer que fue confiscado un lote falso de la vacuna Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó que se está analizando la posibilidad de realizar una investigación sobre este caso.

De acuerdo con un comunicado, Rusia se coordinaría con las autoridades mexicanas para indagar más profundamente el contenido de las dosis falsificadas. El RDIF señaló que al analizar las fotografías sobre del lote, incluyendo el diseño de envases y etiquetas, se llegó a la conclusión de que podría tratarse de una sustancia que no tiene nada que ver con la vacuna desarrollada por ellos.

El RDIF es el organismo encargado del manejo de Sputnik V y recalcó que incluso el proceso de envío de las dosis enviadas a Campeche violaba los protocolos de envasado y transporte a los que está supeditada la vacuna.

“El gobierno de México detuvo y evitó esta provocación posiblemente dirigida a desacreditar la vacuna Sputnik”, agregó la nota en la que Rusia felicitó a los funcionarios mexicanos por su actuación y se comprometió a cooperar en la investigación de los hechos, según información de AP.

El pasado 18 de marzo, la la Administración General de Aduanas y el Ejército mexicano incautaron 1,155 frascos de una supuesta vacuna rusa. Ese lote tendría la capacidad para generar 5,775 dosis del antígeno. Sin embargo, el producto fue localizado dentro de una hielera en un avión privado de Campeche que tenía como destino Honduras.

Aduanas y el Ejército Mexicano frenaron el traslado ilegal de vacunas Sputnik V con destino a Honduras en una aeronave privada en la Aduana de Campeche (Foto: Twitter / @SATMX)

Por otro lado, la tripulación de la aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con Milenio, trabajadores de la maquiladora textil Karim’s afirmaron haber sido vacunados unos días antes con dosis de este tipo. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado alguna reacción adversa por la aplicación.

La empresa es propiedad del millonario paquistaní Mohamad Yusuf Amdani Bai, a quién, según el medio mexicano, se le relaciona con el tráfico de 1,062 unidades de la supuesta vacuna.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente anunciaron que se solicitó la intervención del Ministerio Público (MP) para dar su aporte técnico y trabajar en la investigación de manera conjunta.

José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología explicó que: “Hay dos elementos que confirman que fueron falsas: La declaratoria que hizo el mismo órgano oficial en Rusia de la Vacuna Sputnik V [...], pero además, la Cofepris fue invitada para participar en las revisiones y pudieron verificar que la vacuna era falsa, los números apócrifos que le habían colocado a esta vacuna no pertenecían a ninguno de los lotes que hasta el momento han ingresado y se han adquirido en el país”

Las autoridades anunciaron que solo el gobierno federal cuenta con la posibilidad de adquirir vacunas hasta ahora (Foto: Reuters/Agustin Marcarian/File Photo)

Pidió a la población que no creer en adquisiciones de vacunas por medios privados, pues solo las autoridades federales tienen contratos con los laboratorios para adquirir la verdadera vacuna.

“No podemos dejarnos engañar ante la oferta de una supuesta vacuna, que se consiguió a través de medio privado,[..] porque de seguro, 100%, eso va a ser mentira y además va a poner en riesgo la salud de la persona. Si no es a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, en los puntos oficialmente identificados y de las vacunas que hasta el momento han llegado al país, no demandemos, ni permitamos que alguien nos coloque una vacuna diferente”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: