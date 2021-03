AMLO denunció filtraciones de sus conversaciones con Biden: “Hay golondrinas en el alambre”

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las vacunas contra COVID-19 que Estados Unidos enviará, llegarán está misma semana o más tardar la próxima.

López Obrador señaló que aunque sus adversarios aseguraban que el gobierno de Joe Biden no iba a compartir vacunas contra COVID-19 con México, se pudo lograr un acuerdo con Estados Unidos.

“Le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos que nos envíe dos millones 700 mil dosis de AstraZeneca. Ese era otro tema también de los adversarios nuestros, ¿no? de que no nos iban a dar nada.

¿Saben que se filtró la conversación que tuvimos con el presidente Biden, la primera, hace dos meses? Hablamos por teléfono desde Monterrey y yo le planteé lo de las vacunas.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden (Foto: Twitter / @lopezobrador_)

Como a la semana -cosas raras, las golondrinas en el alambre, las filtraciones- a la semana empiezan ya los expertos a decir: ‘No va a haber vacunas, no les va a dar nada.’

Viene la segunda entrevista y vuelvo a tratar el tema, porque nos importa muchísimo y además tengo la confianza porque él ha expresado que quiere mantener una buena relación con nosotros; entonces, vuelvo a tratar el tema.

Como ya habían hecho todo un escándalo, pues nos dice: ‘Es muy probable, vamos a buscar la reunión conjunta, va a llevar tiempo’, y al final terminó el presidente Biden enviándonos o está por enviarnos las dosis de AstraZeneca.

Entonces, los expertos, estos internacionalistas proestadounidenses, pensaron que no iban a llegar las vacunas y ya van a llegar, si no es en esta semana, no va a hacer para abril o para mayo, va a ser en esta semana o en la próxima”, subrayó el presidente López Obrador.

Foto: Presidencia de México

El pasado 18 de marzo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que es cierto que su país y Estados Unidos tienen un acuerdo sobre vacunas contra el COVID-19, luego que, citando a un funcionario estadounidense, Reuters publicara que la nación latinoamericana recibirá 2.5 millones de dosis del fármaco de AstraZeneca y Canadá 1.5 millones.

Estados Unidos planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca que no está utilizando a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, dijo el jueves a Reuters un funcionario de Washington.

México recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna y Canadá recibirá 1.5 millones de dosis, aseguró el funcionario.

“Este virus no tiene fronteras”, dijo el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato. “Sólo dejamos atrás el virus si ayudamos a nuestros socios globales”.

(Foto: Twitter@m_ebrard/Captura de pantalla)

El gobierno de Joe Biden ha sido presionado por aliados en todo el mundo para compartir la vacuna, particularmente de AstraZeneca, que está autorizada para su uso en otros países pero aún no en Estados Unidos.

AstraZeneca tiene millones de dosis fabricadas en una instalación en Estados Unidos y ha dicho que tendría 30 millones de inyecciones listas a inicios de abril.

El acuerdo para compartir la vacuna, que aún se está finalizando, no afecta los planes del presidente Biden de tener la inyección disponible para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo, afirmó el funcionario. Es probable que el acuerdo se anuncie públicamente en los próximos días.

Dos funcionarios aseguraron que la vacuna se entregaría en “poco tiempo” una vez que se complete el acuerdo, pero se negaron a dar un cronograma más específico.

SEGUIR LEYENDO: