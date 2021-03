Replantear la masculinidad: qué hacer y qué reflexionar durante el segundo paro nacional de mujeres en México

Ante este contexto, una pregunta que surge en la esfera pública es ¿Qué hago si soy hombre durante el 9M y quiero apoyar el movimiento feminista? (Foto: Pixabay)

Con los hashtags #UnDiaSinMujeres o #UnDiaSinNosotras, diversas colectivas feministas han convocado a un segundo Paro Nacional de Mujeres este martes 9 de marzo, 24 horas después del Día Internacional de la Mujer.

El objetivo del 9M es generar un espacio de reflexión sobre la violencia diaria que experimentan las mujeres en México y visibilizar el rol que tienen en la sociedad, la economía, la familia y el trabajo. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 10 mujeres son asesinadas cada día en el país.

Bajo el lema “El nueve ninguna se mueve. Ni una mujer en las calles. Ni una mujer comprando. Ni una mujer comprando. Ni una mujer en los espacios públicos”, las mujeres mexicanas se abstienen de realizar actividades cotidianas durante este día.

Ante este contexto, una pregunta que surge en la esfera pública es ¿Qué hago durante el 9M si soy hombre y quiero apoyar el movimiento feminista?

El Instituto de Machos a Hombres ha sido un referente para hablar sobre estos temas, pues se ha convertido en un espacio para combatir el sexismo. En una entrevista con el portal Animal MX mencionan algunos consejos para los hombres en este día.

*Reconoce tu privilegio: Esto quiere decir que a lo largo de tu vida has llevado una experiencia de ventaja completamente distinta a la de las mujeres. Al confrontar y cuestionar tus privilegios, podrás generar empatía y comprender cuenten el mundo desde su visión.

*Guarda silencio y escucha: Como hombres tenemos una tendencia hacia el protagonismo, por lo que en ocasiones queremos enseñarle a las mujeres como hacer las cosas. En este movimiento los hombres debemos dejar a un lado nuestra necesidad de reflectores, callarnos y escuchar. Hay que entender que en las revoluciones se tienen roles diferentes.

(Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

*Informarte sobre feminismo: Como hombre no esperes a que una mujer tome la iniciativa de explicarte sobre teoría feminista. Si tu objetivo es conocer el movimiento busca textos en Internet, escucha a las mujeres.

*Rompe el pacto: Los hombres hemos sido educados para proteger o encubrir a otros, como si afectar a uno afectara a todos. Hoy es tiempo de desvincularnos de la masa.

*Construye conversación: Juntante con tus amigos, compañeros de trabajo o familiares y hagan circulos de dialogo para que reflexionen y cuestionen esos comportamientos que durante tantos años fueron adquiridos, normalizados y aplicados para violentar a las mujeres.

*No seas cómplice, denuncia: Como ya se dijo en puntos anteriores, los hombres tenemos el comportamiento de proteger a nuestros pares y hasta solapar sus comportamientos. Sin embargo, durante el camino para replantear las masculinidades se debe denunciar, evidenciar o disuadir esos comportamientos violentos o sexistas que prevalecen en nuestro entorno, llámese trabajo, escuela o casa.

VAN POR EL SEGUNDO

El paro nacional de mujeres, difundido por colectivas feministas de todo el país, invita a que o asistir a sus clases virtuales, al trabajo, ya sea de forma presencial o home office, no hacer compras en línea, no utilizar tarjetas, no asistir a plazas o bancos, no utilizar el transporte público ni las redes sociales.

En dado caso de que las mujeres no puedan participar en el 9M, se les invita a portar una prenda morada o colocar una foto del mismo color en redes sociales. En 2020, durante el primer paro de mujeres, participaron alrededor de 22 millones de mujeres, por lo que las perdidas se estiman fueron de entre 34 a 37 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO