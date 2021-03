“Morena no es feminista”: Estefanía Veloz reconoció que el partido fundado por López Obrador no escucha a las víctimas ni a las militantes

Estefanía Veloz (Foto: Instagram@estefaniavloz)

Estefanía Veloz, una de las caras del movimiento feminista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), renunció a su partido, tal como lo había prometido, luego de que Félix Salgado Macedonio -acusado de violar y abusar sexualmente de al menos cinco mujeres- se mantuviera como candidato al gobierno de Guerrero.

La abogada y analista política reconoció en entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión, que un partido que no escucha a las mujeres no se puede llamar feminista.

“No, definitivamente no, un partido que no le cree a las víctimas no es un partido feminista”, enfatizó.

Veloz aceptó que Morena ha desdeñado las denuncias que pesan sobre Salgado Macedonio, dejando en claro que no les interesa escuchar a las mujeres.

(Foto: Cuartoscuro/Instagram/estefaniavloz)

“Ha mandado el mensaje que no hay que creerles, para mí no es el espacio que quiero compartir. Lo hago en solidaridad con todas las víctimas de violación y de abuso sexual a quienes no les han creído. Yo lo hago como una llamada de atención al partido en el que estoy, al partido más fuerte, el partido con mayoría, para que pueda escuchar a las víctimas y también pueda escuchar a las militantes de abajo, porque no nos están escuchando. Vale más la voz de alguien que no ha dado la cara como es Félix Salgado Macedonio”, abundó.

Veloz reiteró que Salgado Macedonio es un candidato “que a todas luces no le conviene ni al partido ni a las compañeras, ni hoy a las mujeres de México. “Sobre todo me parece una confrontación directa al movimiento feminista (...) Dejaron claro que no les interesaba las voces de las mujeres”, abundó.

Veloz advirtió que el problema no es sólo la candidatura de Félix Salgado sino también otros casos como acusaciones contra Porfirio Muñoz Ledo o Pedro Salmerón.

“Morena tendría que cambiar, no sólo el caso de Félix, venimos de un proceso que tiene que ver con Porfirio Muñoz Ledo que sigue ahí; venimos de Pedro Salmerón; venimos de no aceptar que existe un problema, que no se escucha a la militancia (...) Morena no sólo tendría que bajar un candidato pero también se trata de que un partido falló en proteger a su militancia”, enfatizó.

Veloz dijo que si un día Morena representa en realidad un partido de izquierda, feminista y transversal podría considerar regresar, aunque no lo ve viable.

Respecto a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “no aseguraría que tiene injerencia (en el caso Salgado Macedonio), sin embargo, tampoco negaría que no se ha hecho una defensa desde la mañanera”, puntualizó.

Estefanía Veloz (Foto: Instagram@estefaniavloz)

Estefanía Veloz aseguró que la Cuarta Transformación no es sólo Morena o el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino va más allá.

“La cuarta transformación no es Morena, la cuarta transformación puede ser encontrarse muchas cosas en muchas trincheras; la cuarta transformación ni siquiera es el presidente, es la paridad que se ha construido dentro del Congreso, es las mujeres que están ocupando espacios, aceptar que el Estado fue culpable de muchos crímenes (...)”, añadió.

Este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Estefanía Veloz dio a conocer una carta con la que hizo pública su renuncia a Morena.

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio (sic) en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, es el mensaje con el que la mañana de este lunes, Estefanía Veloz, hasta ahora militante del partido del presidente López Obrador y activista, anunció su renuncia a dicha fuerza política.

“Hoy, Morena le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres”, señaló, “por ello es que hoy prefiero, a través de mi renuncia, hacer un llamado de atención y expresar mi solidaridad con todas las víctimas de violación Mi renuncia a MORENA enardece aún más mi ánimo por construir un país justo donde exista una izquierda feminista”, señaló.

MÁS DE ESTE TEMA: