“El gobierno de izquierda no es tan de izquierda, pues no sabe lo que es el feminismo”: Cintia Bolio

Para Cintia Bolio, el feminismo es una corriente filosófica que lo que hace es luchar por los derechos de las mujeres, y cuya premisa es esta idea “radical y extraña de que las mujeres son seres humanos, y merecen los mismos derechos humanos para tener una vida digna”. En entrevista para Infobae, Bolio menciona que hay muchas definiciones para feminismo, “puede también considerarse un método de lucha, por ejemplo, una corriente social, un movimiento mundial, o sea, tiene muchas definiciones”.

“Yo lo considero más una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, que lo que intentamos lograr es precisamente esta libertad, ¿no?, esta plenitud de derechos para la mitad de la humanidad”, dice la monera.

Cintia Bolio es una caricaturista política, o como se les conoce en México, “monera” feminista, y eso se refleja en su trabajo. Ha publicado en diversos medios de comunicación y tiene un libro compilatorio llamado “La irreverente sonrisa”, con la editorial Resistencia.

Un tiempo publicó en España y en Dinamarca, y en 2006 la invitaron a la Nueva York, por parte de la ONU, para fundar el movimiento Cartooning for Peace. Ha trabajado con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Museo de la Mujer y el Centro Cultural España. También ha dado talleres de comic en la Cárcel de Mujeres, de Santa Martha Acatitla.

Foto: Cortesía

La monera tiene contacto con el feminismo desde niña, pues, cuenta, creció en un hogar de mujeres. “Lo experimenté desde muy pequeña, afortunadamente con una madre lectora, con una madre trabajadora, y no es que nos diera lecciones de feminismo, nunca nos dijo hay que ser feminista, yo soy feminista, así se es feminista, y así actúa una feminista, sino que, al paso de los años, yo me hice bastante consciente de las desigualdades y del trato discriminatorio en contra de nosotras, y pues, simplemente fue reafirmar”.

Cintia es una “monera” autodidacta con 25 años de trayectoria. Lamenta que en México no existe como tal una carrera de caricatura política. Desde niña dibuja, por lo que dice, desde pequeña decidió dedicarse a la caricatura política, “cumplí esa meta de vida”, apunta.

“Me da gusto que, gracias un poco a la irrupción de internet las mujeres ya tenemos espacios para hacer estos rescates históricos de las mujeres que han sido invisibilizadas, ya sea en el arte, o también en la lucha política, en la filosofía, en la academia, e inclusive en la ciencia, entonces, ha sido algo para mí totalmente vivencial”.

Una inspiración para su trabajo es el monero Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como RIUS, quien falleció en 2017 y a quien tuvo la fortuna de conocer.

Foto: Cortesía

El primer lugar en donde comenzó a publicar caricatura política fue en la revista “El Chamuco y los Hijos del Averno”, que precisamente era dirigida por RIUS, en 1996, y en donde hasta la fecha sigue publicando. Además de ello, también participa en el programa “El Chamuco TV”, que se transmite en televisión cultural en los canales 11, Canal 22 y TV UNAM, al lado de los moneros Helguera, Hernández, Rapé, El Fisgón, y Patricio, y en donde participa haciendo cápsulas que hablan sobre temas feministas.

Ella piensa que el feminismo es un proceso histórico, pues dice, toda su vida ha escuchado hablar sobre el feminismo, y menciona que otra de sus grandes influencias como monera es Rosario Castellanos, quien, piensa, “hizo todo un tratado a través de su obra de décadas, ve la opresión de las mujeres y en su poesía también hay elementos muy finos de ironía, entonces, esto no es algo nuevo”.

“Me da cosa cuando escucho a estos políticos hablar de que el feminismo surgió hace dos años para desestabilizar al gobierno, o cuando se dice que el feminismo lo inventaron las europeas, en la Revolución Francesa, tampoco, es decir, también se considera como olas, la primera ola, la segunda ola, y la tercera, y este es el pensamiento justamente eurocentrista. Yo creo que feminismo ha habido, o esta rebelión de las mujeres contra la opresión aunque no se llame feminismo precisamente, pues ha existido desde hace miles de años, desafortunadamente la opresión no empezó hace tres siglos, empezó hace milenios, entonces esto tiene un desarrollo histórico, y es gradual”, explica Bolio.

También piensa que ahora el movimiento es mucho más visible, pues desafortunadamente, hay un incremento en las violencias machistas como el feminicidio o la violación. Menciona que el internet tiene mucho que ver con el llamado Boom del feminismo que se ha dejado ver en los últimos años. “Sí hay muchísimo más protesta social, hay más furia, y también tiene que ver con que hay una nueva generación, nuevas jóvenes que llegan como una nueva generación feminista, y también ahí hay un trabajo de las abuelas, mi abuela, mi madre, mi tía, y luego me tocó a mí, de hablar de feminismo y de hablar que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, entonces, esta nueva generación ya viene con mayor información, y es importante señalar también que lo que algunas personas consideran Boom del feminismo, también tiene una importancia la presencia de internet”.

Foto: Cortesía

Dice que hay una estigmatización de los medios con el movimiento, “inclusive se nos llama feminazis, es decir, se nos compara con los nazis que exterminaron seis millones de judíos, cuando en realidad son los hombres los que están matando 11 mujeres al día, pero si protestamos nos dicen feminazis.

“Es increíble que esta sociedad viva en este atraso tremendo, y además solape la violencia contra las mujeres, si una mujer es violada, a quien se estigmatiza es a ella, no al violadora, a éste se le dice: pues es hombre, y a la mujer le dicen fue tu culpa, porque estabas en la calle, o ibas con falda, pero la verdad es que los hombres violan a bebés, a niñas, a ancianas”, puntualiza.

El feminismo en la política

Bolio menciona que siempre ha votado por la izquierda, pero le preocupa que es actual gobierno de izquierda, por el que ella votó, “pues está demostrando que no es tan de izquierda, que no está enterado de lo que significa el feminismo, y que tampoco está muy preocupado por hacerle justicia a las mujeres”.

Considera que a los partidos políticos, en general, no les ha interesado la lucha de las mujeres, pues radicamos un régimen corrupto, genocida y feminicida. “El feminicidio se reconoce como delito en México en 1993, no es que antes no se asesinaran mujeres, no es que antes no hubieran feminicidios, pero ya se define como delito, y se empieza a hacer una cuenta para acá, entonces ya tenemos tres décadas de que se ha clasificado, de que se ha estudiado, y sin embargo a los partidos políticos no les interesa realmente”, comenta.

Foto: Cortesía

También, dice, los partidos políticos ven el movimiento feminista como una oportunidad para ganar votos, pues quienes están en el gobierno, tendrán sus campañas diciendo que ese es el gobierno que se preocupa por las mujeres, y los anteriores partidos que han estado en el poder, que han gobernado anteriormente “tan mal”, como el PRI o el PAN, también están haciendo sus carteles diciendo que son partidos feministas y que están del lado de las mujeres, y “más en estos meses pre electorales, se están colgando del movimiento para ganar votos”.

“Sabemos que todo esto es mentira, las mujeres no contamos con los partidos políticos, es algo preocupante porque tiene que haber un cauce a todas las denuncias que se hacen, inclusive yo he tratado estos temas en las cápsulas que hago de La Chamuca, en el programa del Chamuco TV”, dice Cintia.

El movimiento feminista ha logrado su objetivo

Piensa que si no fuera por el movimiento feminista, ella no podría votar, ni aprender a leer y escribir, ni a ser propietaria ni de un lápiz, ni de salir de su casa si no tuviera el permiso de un hombre. “El movimiento feminista ha logrado arrebatar muchos derechos para las mujeres y pues lo seguirá haciendo, el movimiento va a seguir, generación con generación hasta conseguir la igualdad de derechos”.

Ella decidió dedicar su trabajo como monera a los temas del feminismo, porque, considera, todos los temas de política están muy bien cubiertos. “Es un gremio dedicado precisamente, la caricatura es un género periodístico, y en el 96, cuando yo empecé a publicar, no había una atención a la opresión o la violencia que vivimos las mujeres, a través de la caricatura política”, menciona Bolio.

Foto: Cortesía

Dice que ella ha vivido la censura, pues no tiene cartón diario desde 2008, y solo lo tuvo dos años. El demás tiempo solo la han publicado algunos periódicos por temporadas muy cortas. “Como yo vivo esta censura, lo que hago es publicar mi trabajo en mis redes, por ejemplo, porque en los diarios, nada, por eso, cuando me preguntan por qué no hay mujeres caricaturistas, digo: porque no nos dejan”. También, dice, no ha gozado de un sueldo, ni de prestaciones, ni de un contrato, como cualquier “monero” que tenga cartón diario.

Su libro

Referente a su libro, La Irreberente Sonrisa, publicado en 2013, del cual ya se hizo una segunda edición. “Lo quiero mucho porque es como mi hijito, en el que yo hice un recorrido desde el principio de mi carrera y durante 17 años. La verdad es muy bueno el recorrido y se puede ver ahí toda la gama de estilos dibujísticos y de temas que estoy abordando”, concluye.

SEGUIR LEYENDO: