“Pobre México. Tan lejos de la justicia y tan cerca de la bestialidad”: las duras críticas de Brozo por el caso Salgado Macedonio

Víctor Trujillo ha criticado constantemente la administración actual (Foto: Carlos Loret / Youtube)

Luego de meses de arduos esfuerzos por parte de grupos de feministas, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) accedió a echar para atrás la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, el morenista aun aparecerá en la nueva encuesta para definir la cara del partido en las elecciones estatales de mitad de año.

Sobre el posible candidato versan al menos cinco acusaciones por delitos sexuales. Pero, aun así, Salgado Macedonio anunció que tendrían que estar “nuevamente en competencia” y sería respetuoso de los resultados de la votación. “En la encuesta, Félix es la respuesta”, escribió.

El comunicador mexicano Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo,, compartió el mensaje de Salgado Macedonio y escribió en inglés:

Poor Mexico. So far from justice, and so close to bestiality (Pobre México. Tan lejos de la justicia, y tan cerca de la bestialidad”.

Brozo constantemente ha hablado sobre la polémica entorno a las elecciones en Guerrero y ha criticado fuertemente al propio presidente Andrés Manuel López Obrador por respaldar la candidatura y calificar las exigencias de las mujeres como “politiquerías” o asuntos producto de la temporada de elecciones en el país.

“Hay quienes se preguntan si es posible acusar a AMLO de autoritario y demócrata a la vez. No, es cínico, porque los derechos políticos del candente Félix siguen intactos. ‘La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento’, dijo Darwin”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

López Obrador ha afirmado que las exigencias de las mujeres son "politiquerías"(Foto arte: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Una de las protestas más representativas del movimiento en contra de Salgado Macedonio fue la frase “Presidente, rompa el pacto”, la cual llenó las redes sociales y López Obrador dijo no entender.

En su lugar, aseguró que él había roto otro tipo de pactos durante su administración como el “pacto del silencio” que hubo entre el gobierno y el crimen organizado cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ante la actitud del presidente, Víctor Trujillo emitió una advertencia a las mujeres mexicanas:

No, mujer. Si no le aplaudes, si no eres sumisa y silenciosa, no le importas porque no te doblegas. Si persistes en tus demandas y derechos importados, sólo serás una adversaria para él y los hombres como él

Además, aseguró que la verdadera oposición del presidente López Obrador eran las mujeres mexicanas. “Ánimas y alguien se lo explique”, sentenció en la publicación que hizo con el video del presidente donde anunciaba su poca comprensión de “rompa el pacto”.

Hasta ahora se han presentado por lo menos cinco denuncias en contra de Salgado Macedonio. La primera de 1998 por una mujer que acusó al integrante de Morena de haber abusado de ella cuando solo tenía 17 años durante una reunión a la que acudió con su pareja.

Félix Salgado Macedonio está acusado de haber abusado sexualmente a al menos cinco mujeres (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Relató que al perder de vista a su novio se dirigió al domicilio de Félix Salgado. Al cerciorarse de que no estaba ahí su novio le pidió al acusado 100 pesos prestados para pagar su pasaje de regreso. Entonces fue cuando el ahora aspirante se le abalanzó encima y la violó. Después le aventó el dinero en la cara.

La siguiente denuncia fue emitida el 28 de diciembre de 2018, cuando Salgado Macedonio era director de La Jornada de Guerrero. En mayo de ese año el político la drogó y violó cuando se encontraba en su casa. Incluso, la víctima detallo que tiempo después continuaba agrediéndola sexualmente y la chantajeaba con mandar fotos íntimas a su esposo. Sin embargo, el expediente fue “enterrado” a pesar de que la presunta víctima, quien se identifica con las siglas JDC, ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017.

Una tercera demanda fue interpuesta, según reportó Milenio, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero, en 2007 cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco. Angelina Mercado, entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de ese municipio, lo denunció por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación.

También, el diario El País dio a conocer un testimonio anónimo de una militante de Morena que contó que Salgado Macedonio abusó de ella. “Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona”, fue el testimonio que esta mujer compartió con ese medio.

