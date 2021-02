“Hasta la muerte”: el día que Manuel Bartlett juró lealtad eterna al PRI

Video: Radio formula.

En un video que circula por redes sociales, en donde se ve a Manuel Bartlett al inicio de una entrevista, se escucha preguntar al entrevistador mientras lo presenta que si aún es del PRI. La respuesta del ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad es contundente: “Del PRI hasta la muerte”, dice el ex senador.

Lo cierto es que la promesa de también secretario de Gobernación durante el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid, no se cumplió, pues desde el 2006 se unió al Partido del Trabajo, y posteriormente, cuando comenzó el sexenio del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se unió a las filas de la Cuarta Transformación.

Manuel Bartlett Díaz es originario del estado de Puebla, actualmente cuenta con 85 años de edad y tiene un largo historial dentro de la política mexicana, la mayor parte, dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Comienza su carrera en este ramo con tan solo 26 años de edad, cuando en 1962 fue secretario auxiliar de Javier Rojo Gómez, quien fungía como secretario general de la Confederación Nacional Campesina. Posteriormente, en ese mismo año, fue asesor de la Dirección de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda y entre 1963 y 1964, para después trasladarse a Estrasburgo, Francia, para estudiar un posgrado.

El actual titular de la CFE tiene una larga carrera política. (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

A su regreso de Francia, en diciembre del año de 1964, Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México en aquél entonces, nombró a Carlos A. Madrazo como presidente nacional del PRI. Bartlett aprovechó este nombramiento para unirse al Madrazo, quien le dio el cargo de su secretario particular.

A partir de ahí, la carrera política de Bartlett fue en ascenso, pues fue nombrado secretario de Gobernación de 1982 a 1988, durante el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid.

Al final del sexenio de De la Madrid, cuando sucedió el evento conocido como “La caída del sistema”, Bartlett fue marcado para siempre, pues fue el encargado de organizar las polémicas elecciones, en las que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari.

Durante el sexenio de este último, de 1988 a 1992, el polémico político fue nombrado secretario de Educación, después, de 1993 a 1999 fue gobernador de Puebla, su estado natal, y en 1999 fue precandidato presidencial por el PRI, y posteriormente senador.

Durante su estancia en la CFE, también ha tenido una serie de escándalos que lo han marcado. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Durante el 2006 se distanció de Roberto Madrazo, quien era candidato a la presidencia por el PRI, por lo que llamó a los priistas a dar un “voto útil” a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras esto sale del PRI para unirse a las filas del Partido del Trabajo (PT), que lo lleva de nueva cuenta al Senado de la República, en donde se convierte en coordinador parlamentario de este partido.

Fortaleció su relación con López Obrador, quien al llegar a la presidencia en 2018, lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cargo en el que también se ha envuelto en polémicas.

Una de estas se dio cuando, en 2019, se da a conocer en una investigación periodística de Carlos Loret de Mola, que es poseedor de una fortuna 16 veces mayor a la que había reportado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), órgano dirigido por Irma Eréndira Sandoval.

La investigación de Loret de Mola, reveló que a través de prestanombres, familiares y empresas, el actual director de la CFE se hizo de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas. Bartlett Díaz dijo que omitió incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque sus hijos son mayores de edad.

Su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, fue acusado de vender ventiladores respiratorios a sobrecosto al gobierno de Hidalgo. (Foto: Twitter@AlejandroLenMt2)

Tras el escándalo, el presidente López Obrador lo respaldó, diciendo que se trataba de ataques y un intento de desprestigio por parte de sus opositores, los conservadores y la prensa “fifí”, pero que aú así sería investigado por la ASF, quien posteriormente, en diciembre del 2019, lo exoneró.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, dijo aquella ocasión que Bartlett no omitió ninguna información en su declaración patrimonial ni incurrió en conflictos de interés. Aún así, declaró que en el gobierno de la 4T no hay intocables ni perseguidos , además de que su actuación no ha sido ni será por consigna ni arbitraria, sino conforme a la ley.

En mayo de 2020 surgió un nuevo escándalo, pues justo cuando se vivía un momento crítico en el país por la pandemia de coronavirus que sacudió el mundo entero, se dio a conocer, por medio de otra investigación periodística, que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, vendió ventiladores respiratorios para atender pacientes infectados del virus a sobreprecio al gobierno de Hidalgo.

Posteriormente, de nuevo el periodista Loret de Mola dio a conocer que León Manuel Bartlett había obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, por un monto de 162 millones de pesos.

López Obrador lo ha respaldado. Foto: Presidencia de México

Después, el 28 de diciembre de 2020, hubo un apagón en varios estados del país, como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, entre otros, lo que afectó a millones de usuarios de la CFE.

Más recientemente, hace apenas unas semanas, hubieron una serie de apagones masivos, de nueva cuenta, en varios estados de país. Los apagones se adjudicaron a las bajas temperaturas que hubieron en el estado de Texas, en Estados Unidos, lo que provocó que se congelaran los ductos que suministran de gas natural al país, el cual es necesario para producir energía eléctrica.

