La verdad detrás de la presunta venta de vacunas Pfizer en laboratorios “El Chopo”

En las últimas horas ha circulado en redes sociales información respecto a la venta de vacunas Pfizer en las sucursales de los Laboratorios “El Chopo” en México.

Incluso, entre los usuarios de Internet, se estaba difundiendo que el precio de la vacuna era de 2 mil 700 pesos y podía adquirirse en el siguiente sitio: https://vacunación.elchopo.mx/.

Ante esta situación, el equipo de verificación de Infobae México , con el objetivo de que no caigas en fraudes ni brindes datos personales, te informa que esta noticia es completamente falsa, ya que ninguna vacuna contra el COVID-19 es vendida a particulares ni empresas, hasta el momento solamente puede ser adquirida por los gobiernos.

Luego de darse a conocer esta denominada Fake News, los laboratorios de “El Chopo” fueron los primeros en posicionarse al respecto y aclarar la situación, además recordaron que las vacunas se administran en México siguiendo el Plan Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud (Ssa).

“Queremos hacer de su conocimiento que la información que circula acerca de la venta de vacunas de la marcha Pfizer/BioNTech para COVID-19 en Laboratorio Médico del Chopo, es completamente falsa”, expuso en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De igual forma, Pfizer México también ha difundido comunicados en donde se deslinda de la acción y señala que la vacuna no está a la venta en ningún canal privado.

“La vacuna Pfizer/BioNTech para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado por el momento. Hemos detectado algunos sitios y números telefónicos que no pertenecen a Pfizer donde terceros ofrecen a la venta la vacuna. Esta información es falsa”, se lee en un comunicado difundido el 14 de enero del año en curso.

La farmacéutica reiteró su compromiso para enfrentar la pandemia de COVID-19 y dijo que la administración de la vacuna tiene basa en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México.

Estas alertas que hicieron El Chopo y Pfizer se unen a las de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuando la venta ilícita de una supuesta vacuna contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca.

“Cualquier vacuna contra COVID-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, detalló la Cofepris en un comunicado.

También expuso que en caso de que a la población se le ofrezca la venta de la supuesta vacuna no debería adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada la venta en el sector privado, además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V. no reconoce a ningún intermediario para este fin.

Hasta el momento, el repertorio de vacunas contra COVID-19 en México está conformado por cinco. Las de CanSinoBio y Sinovac se sumaron a Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Sputnik V para ser empleadas de manera emergente.

Detalló que el organismo que encabeza José Alonso Novelo emitió el martes por la noche la aprobación de ambas vacunas. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

En contexto, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio la autorización para el uso de emergencia de las vacunas CanSino y Sinovac.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que el organismo que encabeza José Alonso Novelo emitió el martes por la noche la aprobación de ambas vacunas.

La vacuna contra la COVID-19 de CanSinoBio mostró una eficacia del 65.7% en la prevención de casos sintomáticos leves, así como un 90.98% ante cuadros sintomáticos graves. Por su parte, la Coronavac tiene una efectividad del 50.38 por ciento.

