Diputados frenan la reforma contra “fake news”: habrá parlamento abierto

Diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales acordaron no debatir, ni aprobar el dictamen para modificar el artículo 73 de la Constitución con la que se pretendía considerar las llamadas “noticias falsas” o “fake news” como un riesgo para la amenaza a la seguridad nacional, por lo que emplazaron a abrir un parlamento abierto.

A propuesta de la presidenta de la Comisión, Aleida Alavez, los legisladores decidieron que este parlamento se realice el 26 de febrero a las 10:00 horas con la finalidad de discutir con especialistas la propuesta que, entre otros aspectos, considera las noticias falsas contra el gobierno y los rumores en redes sociales como amenazas a la seguridad nacional.

“En reunión de Comisión de Puntos Constitucionales informamos que el Parlamento Abierto sobre ciberseguridad se realizará el 26 de febrero; escucharemos, como siempre hacemos, todas las opiniones para enriquecer los dictámenes”, destacó.

De acuerdo con el dictamen entregado a los legisladores, se plantea reformar el inciso XXIX-M del artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre ciberseguridad, considerando las noticias falsas contra el gobierno, los rumores en redes sociales y los ataques “patrocinados por terceros” como riesgos para la seguridad nacional.

La exposición de motivos de este proyecto describe que ante el escenario actual, es importante crear conciencia sobre la relevancia de los riesgos que se presentan en materia de ciberseguridad como garantizar la seguridad de los usuarios y del Estado en el ciberespacio.

“Describe que la tecnología hoy en día es una necesidad inevitable en todos los ámbitos: el internet es la muestra de su progreso y su utilidad, y su desarrollo ha favorecido traspasar barreras para la comunicación, el gobierno y los negocios, constituyendo parte fundamental de la vida social, laboral y recreativa de las personas, sobre todo de los jóvenes.

“Esa realidad inminente, ha propiciado el intercambio de datos de toda índole tanto en plataformas públicas como privadas, siempre con la aparente confianza de que no existe riesgo por el tratamiento que se le dé a esa información; no obstante, no todo lo que se puede encontrar en la red de internet es confiable y, en consecuencia, no toda la información que se entregue de manera voluntaria está libre de ser vulnerada, y muestra de ello han sido los cibertaques que se generan cada vez con mayor frecuencia”, señala el dictamen presentado en la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez.

La propuesta de Morena para regular las redes sociales

En los últimos días, el tema de las “fake news” y la regulación a las redes sociales - esta última iniciativa presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal-, ha desatado toda una polémica.

La iniciativa para regular a las redes sociales, establece siete puntos clave para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

1.- La iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de un millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

2.- Para poder operar, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado.

3.- Las redes podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos previamente autorizados por el IFT.

4.- Solo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.

5.- Las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos que sea resuelto en un plazo máximo de 24 horas y atendido por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión.

6.- En caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, se podrá presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT, que ejercerá como árbitro entre las partes.

7.- Si se acreditaran violaciones a la libertad de expresión, se prevén multas de hasta 89,62 millones de pesos (4,4 millones de dólares, USD).

En torno a esta propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró en favor de la libertad de expresión, la no regulación por parte del gobierno y la no censura en las redes sociales.

Durante la conferencia matutina del pasado 10 de febrero, López Obrador reconoció la facultad de Monreal Ávila para proponer la reforma y abrir al debate público los temas de las plataformas de interacción en tiempo real; sin embargo, opinó que los medios de comunicación se deben de regular ellos mismos.

