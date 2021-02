López Obrador está registrado para recibir la vacuna contra COVID-19

El presidente dio positivo a COVID-19 el pasado 25 de enero y se reincorporó a sus actividades hasta el 8 de febrero (Foto: Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra registrado para la vacunación contra el COVID-19 en la página oficial de la gobierno federal, donde actualmente los ciudadanos que tengan 60 años o más pueden apuntarse para la inmunización.

López Obrador cuenta con 67 años y fue dado de alta en la plataforma a las 19:25 horas del 4 de febrero del 2021, según los registros del sitio Mi Vacuna del Gobierno Federal.

El pasado 25 de enero, el ejecutivo anunció que dio positivo a COVID-19 y que presentaba síntomas leves. Al retomar sus actividades el pasado 8 de febrero, el presidente aseguró que se había contagiado porque tenía compromisos laborales que cumplir en el país.

“(Me enfermé) porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, aseveró.

Comprobante de registro Mi Vacuna López Obrador (Foto: Mivacuna.salud.gob.mx)

Unos días antes de ser diagnosticado, el mandatario mexicano expresó públicamente que se vacunaría hasta que le tocara su turno. “Yo me voy a seguir cuidando hasta que me toque la vacuna, porque yo sí creo que la vacuna protege, porque también se ha dicho que la vacuna no sirve y que tiene otros propósitos, o va a generar reacciones que dañan”, indicó el líder mexicano el 19 de enero en su habitual conferencia matutina.

Además de dar a conocer su contagio informó que por los quince días siguientes sería la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien suplía su lugar durante la conferencia matutina diaria.

Detalló que se encontraba en el protocolo que dirige el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en el que 120 voluntarios se aplicaron un tratamiento antiviral experimental.

Sobre el contagio del ejecutivo, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que los síntomas comenzaron a presentarse un día domingo, por lo que habría sido infectado entre el lunes y martes previo. Sin embargo, hasta ahora no se tiene certeza del momento en que fue contrajo el virus SARS-Cov-2.

López Obrador participó en el protocolo que dirige el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán (Foto: Reuters/ Henry Romero)

Alomía comentó que López Obrador llegó al primer fin de semana prácticamente sin síntomas, por lo que la segunda parte de los 15 días protocolarios de aislamiento por COVID-19 fue de seguimiento, con una revisión clínica por parte de los especialistas y exámenes de laboratorio para conocer sus niveles biológicos.

“Prácticamente esta segunda semana el presidente se encontraba bastante bien, se encontraba asintomático, en muy buen estados de salud. Atendía reuniones a partir de videoconferencias, de las llamadas telefónicas y hoy lunes inicio con la conferencia matutina”, explicó.

El alta médica se le dio al día 10 del contagio y ya podía interactuar con otras personas. Sin embargo, “era importante un proceso de seguimiento clínico para ver que él tuviera una recuperación adecuada y para ver que él estuviera listo para reincorporarse a sus actividades”, puntualizó Alomía.

En cuanto al plan de vacunación del gobierno federal, este consta de cinco etapas. México se encuentra en la segunda de ellas en la que vacunarán a los adultos mayores. Para abril y mayo del 2021 serán inmunizados quienes tengan entre 50 y 59 años, mientras que para mayo y junio serán las personas entre 40 y 49 años, hasta que llegue junio del 2021 y el resto de la población se pueda vacunar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

López Obrador presenta “muy buen estado de salud” luego del COVID-19: SSa

“Tenía que trabajar”: AMLO explicó por qué se contagió de COVID-19

AMLO dio detalles sobre el tratamiento experimental al que se sometió para superar el COVID-19