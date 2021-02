Negó la pandemia de COVID-19 y llamó a la gente a automedicarse: el caso de un falso sacerdote que ofició una misa en CDMX

Video: Televisa.

A pesar de que las ceremonias religiosas presenciales están prohibidas en Ciudad de México a causa del alto número de contagios, el pasado 2 de febrero, Día de la Candelaria, ciudadanos celebraron una misa en una vecindad del Centro Histórico, en donde el sacerdote que la ofició negó la existencia de una pandemia e instó a las personas a automedicarse.

Durante la misa, la cual se llevó a cabo en el número 4 de la calle Talavera, en el primer cuadro de la capital, el religioso señaló que actualmente “estamos viviendo tiempos muy difíciles. Para empezar, por ejemplo, con una falsa pandemia, engañándonos, que desgraciadamente se está muriendo mucha gente”.

Asimismo, mientras daba su sermón, informó que él se había enfermado de coronavirus en agosto y únicamente había padecido una neumonía. En este contexto, el sacerdote instó a los feligreses a automedicarse en caso de padecer la enfermedad.

“Hay que tomar las precauciones. Uno mismo se puede ir atendiendo. Te duele la cabeza, aspirina; tienes fiebre, paracetamol; de antemano métele ibuprofeno, que desinflama los bronquios, las vías respiratorias”, comentó a las personas durante su participación.

Sin embargo, tras la difusión de estos videos en redes sociales, la Arquidiócesis Primada de México aclaró que esta persona no pertenece a la institución y, por lo tanto, no es reconocido como un sacerdote católico. Asimismo, señalaron que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ellos han “promovido y exigido un respeto irrestricto a las normas sanitarias” para evitar la propagación del virus.

La información de que no se trataba de un sacerdote fue respaldada por algunos vecinos que asistieron a la misa, pues ellos mencionaron que no lo conocían, además de que en esta época, “los padres no se prestan a venir aquí”, “nos lo trajo un señor, quién sabe de dónde era”, reconocieron para Noticieros Televisa.

Cabe recordar que a lo largo de la pandemia, la Iglesia se ha involucrado en casos polémicos por festividades o llamados de sacerdotes a no creer en el virus. El ejemplo más reciente se dio en Puebla, donde los habitantes de la comunidad de San Carlos realizaron una fiesta patronal con el ánimo del sacerdote del lugar.

Según reportes del diario El Sol de Puebla, el padre Alejandro dijo estar “respaldado por Dios” ante la enfermedad. Además declaró haber obtenido el permiso del presidente municipal de libre, Francisco Rodríguez, para llevar a cabo las celebraciones.

Otro caso polémico es el de Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito de Guadalajara, Jalisco, quien se hizo viral en redes sociales por los comentarios que hizo sobre la pandemia de COVID-19 y los presuntos intereses que hay detrás de la emergencia sanitaria.

El religioso provocó polémica en la opinión pública, pues según él, “la pandemia de coronavirus es un trabuco para dominar a los pueblos”. De igual forma, minimizó la peligrosidad del virus y dijo que se puede curar “con té de guayaba”.

El sermón del párroco fue grabado y posteriormente subido a internet. Sin presentar pruebas y de manera arbitraria, Sandoval Íñiguez declaró que los responsables de “armar” esta pandemia tienen como objetivo “obligar a los gobiernos del mundo a asustar a la gente para que se respeten las medidas sanitarias”.

Posteriormente, el cardenal declaró en una videocolumna que detrás de la pandemia había presuntos intereses para imponer un “nuevo orden” sin Cristo en la Tierra. Tras estos dichos en redes sociales, Facebook decidió etiquetar a su video como información falsa.

El motivo de esta decisión fue que el religioso aseguró que la COVID-19 fue creada por un grupo de élite y acusó a Bill Gates de ser el orquestador de otra pandemia de viruela que podría avecinarse.

