“Viejo mentiroso”: Chumel Torres volvió a lanzarse contra López Obrador y ahora también le tocó a Olga Sánchez

(Foto: Twitter@ChumelTorres)

Chumel Torres volvió a generar polémica en Twitter. Luego de que el exdiputado Manuel Clouthier llamara “viejo mentiroso” a Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez le respondió una semana después. Ante la discusión, el youtuber aludió al comentario del expanista insinuando que la esposa del presidente supo a quién iba dirigida dicha publicación.

La tarde del 24 de enero de 2021, el presidente de México dio a conocer en su cuenta de la red social el resultado positivo de COVID-19 en su prueba. De inmediato, diversas personalidades políticas enviaron mensajes al mandatario mexicano. Sin embargo, hubo personajes como el hermano de la secretaria de Economía quienes pusieron en duda las afirmaciones sobre su salud.

De esa forma, la noche del 24 @ClouthierManuel externó el mensaje “Y sí tendrá Covid el viejo mentiroso o será otro de sus distractores ? Y se nos presentará como el vencedor del Virus , ya hasta lo andan promoviendo como Supermán !!!”.

(Foto: Twitter@BeatrizGMuller)

Aunque diversos usuarios mostraron comentarios, tanto en contra como a favor de la publicación, la respuesta de Gutiérrez Müller no llegó sino hasta una semana después. En ese sentido, confrontó el mensaje de Clouthier al afirmar “Con la salud no se bromea. Deseo que estés bien físicamente, y rodeado de amor y de tranquilidad”, a través de @BeatrizGMuller.

“Cuando dices ´el viejo mentiroso´ y todos saben quién es el viejo mentiroso, tu viejo es muy mentiroso.”, afirmó en su cuenta de Twitter, @ChumelTorres, luego de que Gutiérrez Müller publicara su respuesta.

Ideas de viejitos

Ante la indisposición de López Obrador de atender las conferencias diarias, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, asumió el papel protagónico desde la mañana del 25 de enero en el salón Tesorería del Palacio Nacional. Así, desde el estrado utilizado normalmente por el mandatario, ha continuado con la difusión de la agenda oficial, al igual que ha atendido las preguntas emitidas desde la audiencia.

En la más reciente conferencia matutina, la secretaria fue cuestionada sobre la iniciativa preferente enviada por el jefe del ejecutivo al Congreso el 1 de febrero para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la pregunta se puso en duda la pertinencia de que el estado mexicano funja como el eje rector en materia energética y que la CFE ejerza un monopolio sobre las plantas privadas y el relegamiento de las energías limpias.

Ante ello, Sánchez Cordero justificó la propuesta del presidente. Además, aseguró, para que los ejes constitucionales de continuidad, confiabilidad y estabilidad en el suministro de energía puedan ser garantizados “la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del estado”.

Ante ello, el youtuber retomó una parte de la respuesta donde la funcionaria se refirió a la confiabilidad del suministro eléctrico y, afirmó, con energías intermitentes la iniciativa privada no puede garantizar el suministro.

(Foto: Twitter@ChumelTorres)

“La confiabilidad en el sistema. Imagínate no más ahorita. Un sistema eléctrico no confiable, o no continuo, o no estable en los hospitales. Imagínate no más, por un segundo. Todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia. Entonces, no podemos tener energías intermitentes”, afirmó.

Citando el fragmento de la respuesta, @ChumelTorres volvió a tuitear y se refirió al argumento de la secretaria como “Viejitos gobernando con ideas de viejitos”.

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, dará prioridad al despacho de energía eléctrica generado por las hidroeléctricas, seguida la generada por otras plantas de la CFE como nuclear, geotérmica, ciclos combinados y termoeléctricas. Finalmente se encuentra el despacho de las centrales eléctricas de generación eólica o solar, así como los ciclos combinados de empresas privadas.

