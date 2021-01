México llegaría a 600,000 mil muertes por COVID-19: académico de la UNAM

Las cifras reales por COVID-19 no deberías ser sorpresa para el país (Foto: Miguel Sierra/EFE)

La emergencia sanitaria en México, derivada de la COVID-19, se ha agudizado durante los últimos meses. Los contagios y las muertes van a la alza, y prácticamente a diario se rompe un nuevo récord en estas cifras. Ante esta situación, Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas indicó que estos datos continuarán en crecimiento.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en su programa transmitido por Radio Fórmula, el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM indicó que las muertes reales por el virus SARS-Cov-2 podrían llegar a ser hasta 600,000 en todo el país .

Erdely aseguró que la cifra no debería representar una sorpresa, pues el cálculo se basa en multiplicar las muertes registradas por la Secretaría de Salud (SSa) por un factor de 2.5 veces; debido a que las cifras reales no han sido presentadas, pues muchas personas no son registradas por las instituciones nacionales debido a que no son atendidas en hospitales, pues se encuentran saturados o reconvertidos para la atención de la COVID-19.

Para frenar estas cifras, el académico afirmó que el país debe generar una nueva estrategia de salud para combatir la pandemia de coronavirus (Foto: José Méndez/EFE)

Para procurar frenar la ola de contagios y decesos, el también profesor refirió que el país debe generar una nueva estrategia de salud para combatir la pandemia de coronavirus, así como acelerar la campaña de vacunación.

“La vacunación va tan lento que ya no alcanza a detener todas esas muertes. La vacunación va a tener un beneficio casi a finales de este año, los muertos que se pudieron evitar en el primer semestre, la vacuna ya no alcanza a detenerlos y puede sobrepasar las 600 mil reales atribuidas directa o indirectamente a COVID”, le explicó a Uresti.

Además de implementar este nuevo camino para frenar los contagios y fallecimientos, insistió en continuar con las medidas sanitarias ya instauradas en la población, como el uso de cubrebocas, barrera fundamental para frenar la cadena de contagios.

El reporte sobre exceso de mortalidad por el INEGI superaba las cifras de la SSa hasta en un 45% (Foto: Luis Torres/EFES)

También detalló que medir los niveles de dióxido de carbono en los lugares donde las personas conviven podría ser un factor para saber el nivel de riesgo de infección que existe, pues es por el aire exhalado que las partículas de saliva podrían infectar a otra persona.

“Para ello, es necesario comprar un aparato y colocarlo en un lugar cerrado, hay varios estudios que nos dicen que un nivel seguro es abajo de 700 partes por millón, un riesgo medio es de 700 a mil partes por millón y un riesgo más elevado es arriba de mil partes por millón”, sentenció.

Esta entrevista la dio en el marco de la publicación del reporte sobre exceso de mortalidad por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde la cifra de defunciones por COVID-19 reportadas por la Secretaría de Salud fue superada hasta en un 45%.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, explicaron los motivos de la diferencia estadística.

López-Gatell aclaró la supuesta diferencia de cifras entre la SSa y el INEGI respecto a muertes por COVID-19 (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Declararon que la disparidad en las cifras no se debe a la existencia de dos totalmente diferentes. Por el contrario, corresponde a la diferente metodología en el conteo que encamina cada una de las instituciones. Además de que el número reportado por el INEGI considera afecciones no relacionadas directamente por COVID, como diabetes y cáncer, entre otras.

Las muertes reportadas por el INEGI corresponden a un análisis preliminar de los certificados de defunción entre enero y agosto de 2020. De esa forma, la entidad aseguró la existencia de 108,658 personas fallecidas, a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, hasta el 31 de agosto de 2020

En el mismo periodo, la Secretaría de Salud registró 75,017 defunciones por dicha causa. Con ello, existe una diferencia de 33,641 muertes, lo cual corresponde una superioridad del 44.8% en el número presentado durante la última conferencia del mes de agosto de 2020.

