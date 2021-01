“Sabes que ya no estás en México cuando”: Christopher Landau comparó productos nacionales con los de EU

El embajador Christopher Landau aseguró que durante su gestión visitó todos los estados de la República Mexicana (Foto: Twitter@USAmbMex)

Luego de abandonar su cargo como embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau publicó una serie de fotografías donde mostró su nostalgia por las tierras mexicanas. El periodo laboral de Landau fue de agosto de 2019 hasta enero de 2021.

Las despedidas no son fáciles, pero el funcionario decidió hacerlo con su sombrero chiapaneco puesto y agregando algunos tweets en su cuenta personal. El ex embajador hizo una especie de dinámica para comparar los productos de México y Estados Unidos.

“Sabes que ya no estás en México cuando”, escribió Landau tras agregar unas fotos de productos mexicanos, pero resaltando sus precios y sabores. Entre los productos que difundió estuvieron una salsa, tacos empaquetados, frutas, verduras, limones y toronjas a altos costos.

“Con el cambio de gobierno en Estados Unidos el 20 de enero, mi gestión como Embajador en México llegará a su fin. Uno de mis grandes placeres ha sido esta comunicación con cientos de miles de mexicanos a través de redes sociales—el nuevo canal de la diplomacia, especialmente durante la pandemia”, sentenció.

“Esta es mi última noche como embajador de EEUU en México. Mi gestión se termina mañana al mediodía hora de Washington (11 am hora de la Ciudad de México), aunque me quedo aquí varios días más. Desde entonces, esta cuenta ya no será mía pero me pueden seguir en @ChrisLandauUSA.”, escribió Landau el pasado 20 de enero.

En las imágenes que mostró se encuentran una figura en forma de diablo, otra que representa al Judas de Zacatecas, y una última personalizada con su rostro y figura.

La alfarería mexicana también estará ahora en su vitrina personal, pues el barro negro de Oaxaca, un árbol de la vida del Estado de México, talavera de origen poblano y algunas pequeñas esculturas alusivas a la COVID-19 hechas en Michoacán, serán las artesanías que emprendan vuelo con Landau.

Christopher Landau se caracterizó por mantener una comunicación activa con sus seguidores en redes sociales, al informar constantemente sobre sus diligencias como funcionario público y acerca de los viajes que ha emprendido a lo largo de la República Mexicana.

La nostalgia de Landau por el suelo mexicano (Foto: Captura de Pantalla /Twitter)

Varios fueron los objetos que reveló, pero destacó uno: la máscara obsequiada y firmada por el propio “Hijo del Santo”, además de unos figurines de luchadores y otra careta del “Matemático”.

Debido a esa afición a la lucha libre mexicana, el luchador conocido como Kemonito le otorgó un mensaje de despedida donde resaltó su amor por México y le deseó lo mejor en su viaje de vuelta a su país.

Otra peculiar despedida del embajador fue publicar un video con imágenes de sus recorridos por las entidades federativas. Se enorgulleció de acudir a los 32 estados de México, en donde disfrutó del “encanto y el potencial de cada rincón, así como la calidez de su gente y los lazos que nos unen”, aseguró.

PERFIL DE LANDAU

Nació en Madrid, España, y habla con fluidez el español. Se graduó con honores de Harvard College en 1985, donde recibió el título por Estudios Latinoamericanos. Se graduó con honores de la Facultad de Derecho de Harvard en 1989, y posteriormente, laboró para los jueces ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos Antonin Scalia y Clarence Thomas.

Landau litigó en Washington, D.C. por treinta años. Presentó nueve casos ante la Suprema Corte y ha presentado apelaciones en todas las Cortes de Apelación de Estados Unidos.

Está casado con Caroline Bruce Landau. La familia Landau tiene dos hijos: Nathaniel, de 19 años, y Julia de 13.

