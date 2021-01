En plena mañanera de AMLO, se fue la luz en Palacio Nacional

Por breves segundos, se fue la luz en plena conferencia mañanera. (Video: Presidencia de la República)

Por breves segundos, la conferencia mañanera de este miércoles, se vio interrumpida por un apagón en Palacio Nacional.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la mañana, justo cuando el secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval, participaba en el informe de seguridad mensual, cuando por unos instantes, el Salón Tesorería del Palacio Nacional se quedó a oscuras.

“Se fue la luz”, alcanzó a decir Cresencio Sandoval.

Segundos después, la luz se restableció y el titular del Ejército mexicano continuó su intervención, en donde detalló la participación de las fuerzas armadas en la atención a la población afectada por desastres naturales.

Por breves segundos, se fue la luz en plena conferencia mañanera. (Foto: captura de pantalla)

El momento trajo a la memoria el apagón masivo ocurrido el pasado 28 de diciembre que afectó a 10 millones de mexicanos en 12 estados del país, incluidas la Ciudad de México y Monterrey.

La explicación que dio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezada por Manuel Bartlett Díaz, fue que lo ocurrido se debió a “un incendio en pastizales” en Tamaulipas y para respaldar su dicho, presentó un documento presuntamente emitido por Protección Civil del estado, lo cual fue desmentido momentos después por la propia dependencia estatal, la cual acusó a la Comisión Federal de Electricidad de haber falsificado un documento con el que buscaba responsabilizar a la administración tamaulipeca.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no va haber más apagones.

“No se va a repetir. Fue un desbalance de acuerdo a lo que informaron los técnicos, salieron de desbalance unas plantas y fue esto lo que ocasiono este problema”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente detalló que el apagón, que afectó incluso al aeropuerto capitalino, se trató de un “desbalance” ocasionado de manera automática por el Sistema Nacional Eléctrico y aseguró que fueron 12 los estados que se quedaron sin energía eléctrica, aunque se trabajó para que el servicio se restableciera dos horas después.

Imagen de archivo (Foto: Cuartoscuro)

Ante las voces que exigían la renuncia de Manuel Bartlett al frente de la CFE tras el apagón, el mandatario dio un nuevo espaldarazo al político poblano, López Obrador aseguró que existe una campaña en contra de Bartlett Díaz y dejó en claro que quien se mete con el titular de la CFE, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett.. Es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va (contra) esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, aseguró.

Aseguró que “los conservadores” están inconformes ya que se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad “ellos querían destruirla porque el Dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, su Dios es el dinero”, aseguró y recordó que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se apostó a privatizar la industria eléctrica.

