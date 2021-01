Así fue la declaración de Salvador Cienfuegos ante la FGR: “soy completamente ajeno a los hechos” (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó el expediente donde detallan los procedimientos que llevaron a decidir que no exigirían acción penal contra el general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda. La mayor parte de la información en el documento estaba testada, pero contiene algo de información sobre el caso.

El ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) fue acusado originalmente por tres cargos de conspiración para transportar, distribuir y traficar drogas, así como uno de lavado de dinero, de los cuáles, se defendió a través de su declaración ante la FGR, publicada en el mismo tomo.

Cienfuegos abrió de la siguiente manera:

“En primer lugar, manifiesto categóricamente que soy completamente ajeno a los hechos que en esta carpeta se me pretender atribuir y, por lo tanto, totalmente inocente de los delitos que tales hechos implicarían”.

Por otra parte, aseguró que durante toda su carrera militar, se guío siempre “por los principios de honor, lealtad, integridad, honestidad y patriotismo”, además de nunca haber sido “objeto del más mínimo señalamiento de vinculación o involucramiento con algún delincuente o grupo criminal”.

En este contexto, aseguró que sus tareas dentro de la función pública estuvieron lejos de involucrarse con el combate al narcotráfico, más allá “de expedir las Directivas Generales para tal efecto como la Directiva para el combate al Narcotráfico y el Procedimiento Sistemático de Operar para Operaciones Regionales”.

“No es función ni responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional la planeación, conducción o participación en las operaciones que, en materia de combate al narcotráfico, realizan cotidianamente las tropas a lo largo y ancho del país, sino únicamente”, asentó ante la Fiscalía.

El general aseguró que como secretario de la Defensa Nacional, nunca estuvo facultado en materia de lucha contra el crimen organizado (Foto: EFE/ José Méndez)

Entre las responsabilidades que dijo tener, destacan las de “organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar al Ejército y la Fuerza Aérea; establecer, coordinar y supervisar las políticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con los objetivos, metas y políticas nacionales que determine el Presidente de la República; determinar la elaboración de los planes que sean necesarios para garantizar la defensa y seguridad interior de la Nación, y expedir los planes y programas que requiera la propia Secretaría para el desarrollo de su actividades”.

Por ello, aclaró Cienfuegos, él no pudo verse involucrado en órdenes como ejecutar operaciones contra grupos del crimen organizado, pues no estaba facultado para ello.

“Es falso que, como Secretario de la Defensa Nacional, yo haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales, toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer, ni en esa Entidad, ni en ningún otra del país”, declaró.

Ante dicho panorama, se declaró “totalmente inocente, por no tener ni haber tenido nunca ninguna relación, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes que erróneamente me pretendieron”.

Aseguró también que “nunca he recibido ni un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no soy socio ni inversionista de ningún negocio; lo anterior, por ser de mi interés que quede contundentemente claro que jamás he incurrido en ningún tipo de actividad de la que pudiera obtener alguna ganancia indebida”.

Y entregó, de acuerdo con el documento de la Fiscalía, declaraciones de situación patrimonial por los años 2015, 2016, 2017 y 2018; Así como de impuestos desde 2015 y hasta 2017, mismas que fueron rendidas por vía electrónica ante la Secretaría de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público.

Así fue la declaración de Salvador Cienfuegos ante la FGR: “soy completamente ajeno a los hechos” (Foto: EFE/José Pazos)

Además retomó diversas capturas de pantalla de las supuestas declaraciones que habría tenido con posibles delincuentes, entre las que destaca aquella donde, aseguro, se le describe de manera incorrecta porque, dijo, no concuerda con la realidad.

“Si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura y mi color de tez morena, es decir, que soy todo lo contrario a “Chaparrito” y blanco, de donde resulta evidente que este delincuente, en realidad jamás sostuvo entrevista alguna conmigo”, aseguró.

Por ello, aclaró que en la investigación “se aprecia que la mayoría de dicha información es incongruente, imprecisa, insuficiente e incomprensible, por lo ya establecido en mi presente declaración, lo que demuestra, desde mi punto de vista, que quienes tuvieron la responsabilidad de ordenarla y presentarla como argumentos sólidos, no lo hicieron ya sea por falta de evidencia o capacidad”.

Consideró, además, que ha sido afectado de diversas maneras, incluidos golpes a su prestigio y liderazgo que, dijo ha “formado con trabajo y entrega, siendo ejemplo de honor y lealtad por casi seis décadas de servicios ininterrumpidos”.

Dijo, por último, que esto podría sentar un precedente, en el que sus compañeros de trabajo podrían estar pensando el momento en que se les involucrará en hechos delictivos como a él.

“...Afectado significativamente en mi prestigio y liderazgo formado con trabajo y entrega, siendo ejemplo de honor y lealtad por casi seis décadas de servicios ininterrumpidos, de día y de noche, con disposición diaria y permanente, alejado de la familia muchas veces y exponiendo la vida otra más, mi historia es la de la mayoría de mis compañeros y ellos estarán pensando, cuándo y cómo los podrán involucrar en hechos delictivos como han intentado hacer conmigo”, finalizó el ex funcionario público.

