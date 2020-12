De la Patagonia argentina a la costa de Chiapas: la Elefante Marino que arribó por sorpresa a playas mexicanas

Con el fin de pasar la temporada invernal en aguas más cálidas, cada año un sinnúmero de mamíferos marinos provenientes de Estados Unidos y Canadá arriban a las playas mexicanas, especialmente de la península de Baja California y Yucatán.

Sin embargo, también pueden llegar algunos ejemplares de lugares más recónditos a destinos más inusuales en el país. Y es que el pasado 15 de diciembre los habitantes de la costa de Chiapas, se llevaron una gran sorpresa al avistar a un Elefante Marino en las arenas de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá.

Se trata de una hembra semiadulta de más de tres metros de largo y con casi 400 kilogramos de peso , la cual se presume es originaria de la Patagonia argentina, por lo que tuvo que nadar más de siete mil kilómetros antes de arribar en este sitio.

Todo comenzó cuando un vigilante comunitario del Santuario Tortuguero Playa de Puerto Arista, reportó a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) el avistamiento de dicha especie nadando en la zona conocida como Manglares de Barra, aunque algunos habitantes la confundieron con una ballena.

Al lugar se desplazaron elementos de la Guardia Nacional y personal técnico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quienes señalaron que es de la especie Mirounga Leonina, que se encuentra dentro de una lista de categorías de riesgo a nivel internacional.

Sin embargo, los especialistas indicaron que su estado es saludable, sin heridas ni marcas por interacción con pescadores. Además, Roberto Flores, biólogo marino de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, explicó que no se trató de un varamiento, ya que el ejemplar puede valerse por sí mismo, sino que está en proceso de muda de pelo, por lo que podría permanecer varios días en la costa chiapaneca.

En este periodo pues obviamente sale a playa mientras dura este proceso, el ejemplar se encuentra bien, se encuentra saludable, no requiere que se le dé alimento, nos comentan que durante este periodo puede estar en ayuno y que puede durar algunos días como hasta tal vez un mes

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó el pasado 18 de diciembre que varios de sus elementos ya se encuentran resguardando al ejemplar en espera de su retorno a mar abierto.

“Únicamente resta por parte de nosotros el respetarlo y brindarle las garantías de seguridad para no acercarnos. No requiere de hidratación, no requiere de sombreado. Si el animal así lo requiere él lo va a buscar, únicamente tendríamos que estar pendientes de que pues no se comprometa ; lamentablemente en estas playas hay presencia de perros, por ejemplo, que pueden llegar a ser una amenaza”, indicó Luis Arturo Álvarez Márquez, coordinador de Santuario Playa Puerto Arista.

Piden a los habitantes no molestarlo

“La mejor forma de ayudar al Elefante Marino es dejándolo tranquilo”, así lo aseguró este martes la Conanp a través de un video difundido en redes sociales, en el que pidieron que se permita descansar a la hembra y seguramente terminando la muda seguirá su recorrido.

Si ves al ejemplar, sólo dale espacio y tranquilidad; mantente alejado, guarda silencio, no arrojes comida, agua u otros objetos

La Conanp agregó que las autoridades ambientales están monitoreando al Elefante Marino con el fin de mantenerlo a salvo, al tiempo que agradeció a todos las dependencias, organizaciones de la sociedad civil y expertos que han participado en la atención del animal.

