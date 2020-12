Sigue la sangría en el gobierno de AMLO: salió Jesús Robles Maloof de la SFP; será sustituido por Patricia Legarreta

Jesús Robles Maloof Jesús Robles Maloof anunció su salida de la Secretaría de la Función Pública luego de dos años de trabajo (Foto: Cuartoscuro)

Varios han sido los personajes que, por diferentes motivos, han salido de alguna dependencia pública en la actual gestión de Andrés Manuel López Obrador. Ahora fue el turno de Jesús Robles Maloof, quien anunció su salida de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por medio de un hilo de Twitter, Robles Maloof escribió que su etapa como titular de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción terminó luego de dos años. Mencionó que el servicio público es efímero, por lo que debe existir un compromiso con el cambio total.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, comunicó que a partir de este miércoles 16 de diciembre, la Coordinación -una de las áreas claves en la nueva Función Pública- será encabezada por Patricia Legarreta Haynes.

De acuerdo con Irma Eréndira Sandoval, hizo funcionar un área que está encargada de promover el involucramiento directo con la ciudadanía (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, afirmó que este nombramiento permitirá reforzar los mecanismos de participación cívica para que la población mexicana se sume a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

Sandoval también resaltó el trabajo hecho por Roble Maloof, quien en palabras de la titular, hizo funcionar un área que, por primera vez en la historia de la dependencia, está encargada de promover el involucramiento directo con la ciudadanía.

Asimismo, le expresó a Robles Maloof que la Secretaría de la Función Pública siempre será su casa y le deseó éxito en los nuevos retos y proyectos que emprenderá y que, de acuerdo con Eréndira Sandoval, serán en beneficio del país.

En su cuenta de Twitter, Robles Maloof hizo un listado de los programas en los que colaboró a lo largo de su lapso en la Administración Pública Federal (APF): Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, Integridad Empresarial y la Contraloría Social, así como la implementación de un refuerzo a la Defensoría fe Oficio.

Ante este cambio, Eréndira Sandoval realizó un llamado al equipo de la SFP para redoblar esfuerzos en este cierre de año (Foto: Cuartoscuro)

No perdió la ocasión de agradecer a Irma Eréndira Sandoval por la oportunidad y dejó un mensaje para aquellas personas que buscan la transformación, el cual dice “No permitan que el elefante reumático sepulte su espíritu de cambio y no escuchen a los fanáticos del ‘NO se puede’ que aún abundan en el gobierno.”

Para finalizar, remarcó que “los fanáticos del NO”, son quienes quieren hacer lo mismo desde hace 30 años. Además, no les deparó un buen futuro, ya que “el mandato popular es de transformación y de cambio verdadero.”

Ante este cambio, Irma Eréndira Sandoval realizó un llamado al equipo de la SFP para redoblar esfuerzos en este cierre de año y seguir avanzando en la construcción de una Nueva Ética Pública.

Irma Eréndira Sandoval realizó un llamado al equipo de la SFP para redoblar esfuerzos en este cierre de año (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Jesús Robles Maloof es abogado por la Universidad Iberoamericana (IBERO). Tiene el título de maestro en Humanidades y cuenta con estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido activista, defensor de derechos humanos y luchador social por más de 15 años. En 2010 integró el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Posteriormente colaboró en el área de Defensa Jurídica de New Media Advocacy Project, además ocupó el puesto de coordinador de la organización Enjambre Digital.

Por su parte, Patricia Legarreta Haynes se desempeñó como Coordinadora de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, donde estuvo a cargo de la conducción de uno de los ejes clave en el relanzamiento de la Función Pública como es la promoción y protección de la denuncia ciudadana.

Tiene el grado de doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I); el de maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Pacífico Sur, y se licenció en Antropología Social en la UAM-I.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Siete empresas fueron inhabilitadas y pagarán multas millonarias por incumplir contratos con el ISSSTE

“El neoliberalismo fue un proyecto incoherente”: Eréndira Sandoval propone a la CELAC armar un frente común contra la corrupción

FGR desmintió el número de denuncias que habría presentado la Secretaría de la Función Pública