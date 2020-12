Coronavirus en CDMX: gobierno ha suspendido más de 40 antros durante el último mes de la pandemia

(Foto: Cuartoscuro)

En la Ciudad de México, el ritmo de contagios no ha disminuido y las hospitalizaciones se encuentran a niveles muy altos; no obstante, durante el último mes de la pandemia, las autoridades de la capital han detectado ciertos negocios abiertos aun cuando la emergencia sanitaria por el coronavirus no les permite realizar sus actividades.

De acuerdo con datos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), entre el 14 de noviembre y el 12 de diciembre se realizaron 41 suspensiones de establecimientos, como antros y bares, los cuales no cumplieron las reglas estipuladas para la nueva normalidad.

Este instituto también mencionó que continuará realizando acciones para revisar los establecimientos, principalmente en los que se venden bebidas alcohólicas, con el fin de que se mitigue la propagación de la COVID-19. Según el gobierno, las alcaldías en donde se han realizado más inspecciones son Cuauhtémoc, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán.

Algunos funcionarios han advertido a los dueños de los negocios que si intentan engañar a las autoridades, se harán acreedores a suspensiones o incluso la cancelación de su permiso de operación. Además, para evitar la realización de eventos, se ha colocado personal afuera de los establecimientos para asegurarse que no realizan algún tipo de acción indebida.

Así sorprendieron a más de 100 personas en bar clandestino de las Lomas. (Video: Twitter)

Uno de los casos de fiestas más recientes se dio la noche del 12 de diciembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde más de 100 personas fueron halladas en un bar clandestino, ubicado en la calle de Palmas 810, el cual fue suspendido.

A través de un video que circuló en redes sociales se mostró el momento en que autoridades capitalinas desalojaron la fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo al interior de la bodega de un antro clausurado en la colonia Lomas de Chapultepec II Sección.

“Buenas noches, nos ayudan a ir desalojando. Vayan con calma. Es sólo una sanción administrativa”, dice un un elemento de las autoridades cuando abre la puerta de la bodega con unas pinzas. Después, las personas comienzan a salir del recinto, la mayoría sin cubrebocas y sin sana distancia.

Cabe mencionar que ante el aumento de la movilidad en las calles del Centro Histórico y 200 colonias prioritarias de la Ciudad de México, los establecimientos mercantiles no esenciales tienen permitido operar hasta las 17:00 horas de lunes a domingo. En caso de que la medida no sea acatada, su operación será suspendida por 15 días.

Las medidas se han endurecido en las calles del Centro Histórico y colonias prioritarias. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

“En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la autoridad verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda”, se puede leer en la Gaceta Oficial de la capital.

Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que no se ha decretado el regreso al color rojo del semáforo epidemiológico, debido a que esto significaría el cierre total de actividades no esenciales, lo que ocasionaría graves afectaciones al bienestar de las familias capitalinas.

“El semáforo rojo está establecido para el cierre de prácticamente de todas las actividades, en donde solo quedan las esenciales, como estuvimos en abril y mayo de este año. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para no tener que llegar a una situación de cerrar absolutamente todo. La Ciudad de México ha perdido una cantidad muy importante de empleos y esta época del año es muy importante en términos de la economía de las familias”, expresó la mandataria.

También mencionó que si bien pueden optar por otro tipo de medidas, han elegido la cooperación ciudadana para que “no tengamos que llegar a esta situación extrema, que también representaría impactos en el bienestar de las familias de la ciudad”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Negocios en CDMX que no acaten horarios de operación por pandemia serán suspendidos por 15 días

Como en Ecatepec: autoridades interrumpen fiesta en bar clandestino de las Lomas en plena emergencia por COVID-19

Claudia Sheinbaum explicó por qué la CDMX no pasa a semáforo rojo por COVID-19 a pesar de las críticas