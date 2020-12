Omar Peña desapareció en CDMX y fue hallado muerto en Morelos: sus familiares acusaron falta de apoyo de autoridades y empresa

Omar Nilk Peña desapareció el pasado 5 de diciembre mientras trabajaba repartiendo comida para sacar dinero entra para su familia (Foto: Facebook Jaime Domínguez)

Desde el pasado 5 de diciembre Omar Nilk Peña Cordero, quien laboraba como repartidor de Uber Eats fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México. Casi una semana después las autoridades lo encontraron muerto en el estado de Morelos.

Su cuerpo fue localizado en un predio del municipio de Atlatlahucan, en la zona limítrofe de Morelos y el Estado de México. Tras su hallazgo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Cuautla, Morelos, en donde fue identificado por sus familiares.

Fue el personal de Servicios Periciales de la Zona Oriente de la Fiscalía General de Morelos quien notificó a los familiares el hallazgo.

Omar Peña tenía 39 años de edad, fue visto por última vez el domingo pasado en la colonia El Rosal, alcaldía Magdalena Contreras cuando salió a trabajar, a partir de ese día sus familiares lo estuvieron buscando con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sus familiares levantaron el acta de desaparición (Foto: Facebook Jaime Domínguez)

En el boletín de búsqueda con número de expediente AYO/4018/2020, proporcionado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), señalan que antes de desaparecer estaba a bordo de su motocicleta Italika 150 Sport, color naranja y con placas 9T1TS CDMX.

Jaime Peña Cordero, hermano de la víctima, confirmó a Milenio que las autoridades de Semefo de Morelos se contactaron con ellos para avisarles que habían encontrado a alguien con características similares a las de Omar, como chamarra negra con gorro, pantalón de mezclilla azul y botas cafés.

“Alguien nos avisó que había encontrado a una persona parecida con los mismos rasgos acá en Cuautla. Vinimos anoche y sí, sí es mi hermano. Era una persona muy tranquila que nunca llegaba tarde a su casa y no salía de fiesta. Omar tenía dos hijos y por la pandemia estaba buscando otro ingreso, porque en su trabajo sólo lo estaban apoyando con cierta parte del sueldo. Él estaba en una empresa de audiovisuales, pero como estaba pagando la moto, se salió a trabajar en Uber Eats, donde llevaba alrededor de un mes”, señaló para el medio.

Recordó que el día que desapareció Omar salió de su casa cerca del mediodía. Tomó su moto para comenzar a recibir órdenes, sin embargo, a diferencia de los otros días, esta vez no mantuvo comunicación continua con sus hijos y esposa, a quienes les iba comentando en qué parte de la ciudad se encontraba entregando comida.

Las autoridades cuestionaron a los familiares si no se había ido con otra mujer o se fue de su casa enojado (Foto: Especial)

Dicha situación los puso en alerta ya que cuando intentaban marcarle el teléfono parecía estar apagado y él siempre lo tenía encendido, ya fuera para comunicarse con ellos o recibir mandados. Al llegar las 21:00 horas, tiempo en el que usualmente llegaba a casa para estar con su familia no apareció.

“Eran las nueve de la noche y no llegó. Una hora después otro hermano y mi sobrino salieron en un moto a buscarlo por los lugares dónde sabían que más o menos era la ruta que había recorrido, pero no obtuvieron ninguna noticia. Esa noche nos dedicamos a buscarlo y no lo encontramos, hasta que el domingo temprano fuimos al Ministerio Público”, apuntó.

Dijo para Milenio, que al levantar el acta de desaparición los agentes cuestionaron si Omar no se habría ido de fiesta, con otra mujer, o simplemente se fue de casa al estar enojado, a lo que respondió que él era muy allegado a sus hijos y no haría algo así.

Pese a que les dijeron que seguirían el caso, pasaron 72 horas y solo les decían que lo estaban viendo, sin embargo, solo mandaron un correo electrónico a la empresa.

Semefo alertó a su familia tras encontrar un cuerpo con sus características (Foto: Facebook Jaime Domínguez)

“Lo único que hicieron fue mandar un correo a Uber Eats pidiendo la última ubicación de mi hermano. Entonces pasaron los días, preguntábamos si ya tenían esa información y decían que no. De ahí nos movimos a la fiscalía de Azcapotzalco y nos decían que ahí sí tenían las herramientas para ayudarnos, pero que el caso no estaba con ellos y tenían que esperar a que se los enviaran”, apuntó.

Lamentable no fue el único tropiezo que tuvieron al tratar de localizar a su hermano. Recordó que Uber Eats no respondía a la fiscalía cuál había sido la última ubicación de Omar, por lo que finalmente las autoridades encargadas de la búsqueda les dieron el correo de la empresa para que ellos, como familia, contactaran directamente a la empresa y preguntaran sobre su paradero.

Al no obtener una respuesta clara, Jaime acudió a las oficinas de Uber en donde le negaron la entrada pese a llevar un documento firmado por la fiscalía para obtener información. Fue hasta que comenzó a transmitir en vivo reclamando la situación que le hicieron caso. A los 10 minutos le llamaron para solicitarle que borrara el video y simultáneamente enviaron la información solicitada.

Por si fuera poco, la familia tuvo que soportar durante todos los días que estuvo desaparecido Omar, mensajes de perfiles falsos que pedían recompensas a cambio de dar supuesta información del paradero. No fue hasta que alguien de Semefo se contactó con ellos cuando tuvieron que ir hasta Morelos a constatar que el cuerpo era de Omar.

