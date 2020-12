“No es indispensable llegar al 100% de inmunes” por COVID-19 afirmó López-Gatell

López-Gatell recordó el método de inmunidad de rebaño (Foto: Presidencia de México)

“No es indispensable en términos epidemiológicos llegar al 100% de inmunes”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, previo a que comience la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

Desde el Palacio Nacional, el funcionario recordó cómo será la estrategia de vacunación, la cual primero cubrirá a la población vulnerable, descendiendo hasta aquellos que tienen menor riesgo de contagiarse por edad y condición médica, alcanzando la inmunidad de rebaño, sin necesidad de vacunar a toda la población.

De tal modo, además del personal médico, los primeros en ser inmunizados serán aquellos que tengan 80 y más años, posteriormente los que tienen entre 70 y 79, en seguida los que tienen entre 60 y 69 años, junto a quienes padecen comorbilidades o enfermedades inmunosupresoras como cáncer o VIH.

“Entonces, voy cubriendo territorialmente el país en forma homogénea, todo el país al mismo tiempo se va logrando su vacunación, aunque en términos de edad empezamos por los de mayor riesgo y luego los que tienen un riesgo menor, menor y menor en términos de sus edades”, aseguró.

Un empleado de la salud conduce este lunes, al Servicio Médico Forense, el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19 en el Hospital General de la fronteriza de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (Foto: EFE/Luis Torres)

Explicó que de esta forma se irá inmunizando a todo el país al mismo tiempo, respecto al porcentaje de población vulnerable que cada entidad tenga. Posteriormente el número de personas vacunadas irá aumentando gradualmente.

“Esto lo que va a ir permitiendo, si tomamos un poblado a la vez, pero está ocurriendo en todas las poblaciones de la República, que en cada población voy a tener un grupo de personas que ya son inmunes y representan un porcentaje de los habitantes de esa población y luego voy a aumentar el porcentaje de personas inmunes y lo voy a aumentar más y más y más hasta que llegaré a un punto en donde, en la proporción de personas inmunes, es decir, resistentes a la infección por el virus, es suficiente para detener la epidemia ”, aseguró.

En este sentido, dijo que se logrará la inmunidad de rebaño, la cual es un fenómeno bioestadístico en el que se observa que parte de la población se ha hecho resistente a una enfermedad.

“Con el uso de la vacuna estamos induciendo que una proporción de las personas que habitan cada una de las localidades, cada uno de los municipios, cada uno de los estados y finalmente el conjunto del país sean inmunes y no es indispensable en términos epidemiológicos llegar al 100% de inmunes para que se precipite el control epidémico ”, aseguró el especialista en epidemiología.

El subsecretario explicó que de esta forma se irá inmunizando a todo el país al mismo tiempo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

No obstante, aclaró que eso no significa que la población no vulnerable no vaya a ser vacunada: “De ninguna manera quiere decir que los otros, el porcentaje que resta, ya no vaya a ser cubierto, que quede muy claro, el objetivo de la vacunación contra COVID en México es universal”, detalló.

Además, refirió que aún no existe evidencia científica en México u otros países de que la vacuna esté aprobada para aplicarse en menores de 18 años, debido a que los estudios se concentraron en cubrir a aquellos que son más propensos a enfermar e incluso perecer.

“No existe evidencia científica derivada de los ensayos clínicos necesaria para que se apruebe en México o cualquier país del mundo el uso en personas jóvenes menores de 18 años, nadie en este momento podría ética y legalmente autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años, porque la respuesta inmune y la seguridad de estos productos aún no ha sido probada directamente en menores de 18 años.”

Detalló que como la vacunación será, de viejos a jóvenes, es probable que cuando se alcance el último rango de edades ya haya pruebas científicas que respalden su aplicación, no obstante, antes se cubrirá a la población necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en México: se registraron 11,006 nuevos contagios y 800 muertes

Mapa del coronavirus: México superó las 110,000 muertes y ocho entidades ya superan el 50% de ocupación hospitalaria

López-Gatell: COFEPRIS decidirá si autoriza la vacuna contra COVID-19 de Pfizer el próximo viernes