En un carrito del supermercado: Fernanda Castro reveló la travesura que hizo cuando residió en Los Pinos

(Foto: Instagram @fernandacastromusica)

A través de redes sociales, las hijas de Angélica Rivera casi nunca recuerdan la época en que vivieron en Los Pinos, bajo el mismo techo que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Sofía, Regina y Fernanda Castro prefieren hablar de su vida actual, de sus rutinas de belleza, o promocionar sus trabajos y proyectos futuros, y son muy pocas las referencias que hacen al pasado. Sin embargo, con el tiempo, han comenzado a desvelar algunas anécdotas que les ocurrieron durante su estancia en la residencia oficial.

Esta semana, en Instagram, Fernanda Castro abrió una ronda de preguntas y respuestas para sus más de cien mil seguidores. Uno de ellos quiso saber si había hecho alguna travesura durante los seis años que habitó en Los Pinos. Y la hija mediana de La Gaviota y José Alberto “El Güero” Castro no dudó en contestar.

“Obvio, una vez me aventé como en un carrito del super de la bajada de los presidentes, y obviamente me metí el p*tazo más grande de la historia”, contó.

(Foto: Instagram @fernandacastromusica)

Esta no es la primera vez que la joven de 21 años revela en Instagram confidencias de su vida en la residencia del Bosque de Chapultepec. A finales de octubre narró la terrible experiencia paranormal que vivió en una ocasión en uno de los dormitorios.

“En los Pinos, el cuarto de mi hermana Regina estaba al lado del mío. Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá y cuando entré no había nadie en el cuarto. Entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie en el baño. El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible. Cuando entré al baño ya no se escuchaban los llantos”, explicó.

Además, en septiembre de 2019, a través de la misma red social, recordó muy escuetamente algunos detalles de aquellos años.

“[Lo mejor de vivir en los Pinos eran] los jardines. Te escapabas por ahí y no había nadie. Excepto mil cámaras. Y lo peor, más problemas que Vogue”, expresó.

"El Güero" Castro y Angélica Rivera con sus hijas, Fernanda, Sofía y Regina (IG: sofia_96castro)

Quizás de las tres hermanas, la que ha hablado con mayor honestidad de lo difícil que fue formar parte de la familia presidencial es la mayor de ellas, Sofía Castro, quien explicó como esto afectó a su deseo de convertirse en actriz profesional.

“Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico. Me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia”, dijo sobre el momento en que su madre, Angélica Rivera, se comprometió con el ex mandatario Enrique Peña Nieto, en 2010.

Sobre el mismo asunto ya había hablado en enero de este año en un segmento de Mira quién baila, el programa de Univisión en el que participó.

“Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial, ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada”, explicó.

Además, este 5 de diciembre se publicará la conferencia TED que dio Sofía Castro recientemente en Parque Ahuehuete, donde habló de los ataques que sufrió y aún sufre a través de redes sociales.

