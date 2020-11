“Es un lambiscón”: Ricardo Anaya arremetió contra Hugo López-Gatell por el manejo de la pandemia en México

(Captura de pantalla de Twitter)

Este lunes, en su ya habitual video semana, el político Ricardo Anaya crítico el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Incluso llamó “lambiscón” al subsecretario de Salud –y cara pública de la lucha contra el COVID-19 en México– Hugo López-Gatell, por respaldar las medidas que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decidido implementar para enfrentar al virus.

“El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido criminal y lo más grave es que los engaños siguen”, inicia diciendo el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), “ahora te quieren hacer creer que solo hay de dos sopas: o nos guardamos todos para detener la pandemia o abrimos la economía pero con el riesgo de contagiarnos”.

Entonces Anaya continúa su relato citando ejemplos como Taiwán, resaltando que se trata de un país de 25 millones de habitantes, pegado a China –donde inició el COVID-19–, mantiene su economía funcionando, y aún así solo reporta siete fallecimientos a causa de la epidemia. También mencionó a Nueva Zelanda, donde hasta el momento solo suman 25 muertes por esta enfermedad, o Corea que con 51 millones de habitantes, registra 500 fallecimientos.

(Captura de pantalla de Twitter)

“La diferencia es que desde el principio tomaron muy enserio la pandemia. Hicieron obligatorio el uso del cubrebocas, hicieron pruebas en forma masiva, rastrearon contagios, forzaron a quienes venían de otros países hicieran cuarentena, hicieron todo lo que este gobierno no hizo”.

Seguido a eso, en el video se recuerdan momentos para respaldar lo dicho por Anaya. Por ejemplo, cuando el presidente López obrador, a principio de la llegada del COVID-19 a México, seguía insistiendo en que había que abrazarse, que “no pasaba nada”. Asimismo recordó el escenario catastrófico, fijado por López-Gatell en junio pasado, que ubicaba en 60,000 el número más alarmante de fallecimientos que la pandemia dejaría en México. Cabe señalar que el pasado 19 de noviembre México rebaso los 100,000 decesos por el virus. “El propio gobierno ha tenido que reconocer que en realidad son más de 200,000″, recriminó.

Si bien el político reconoció que la pandemia no es culpa del gobierno, sí lo responsabilizó del golpe a la economía de los mexicanos, con medidas como el cierre de pequeños y grandes negocios, “tú hiciste tu parte, pero el gobierno no hizo lo que le tocaba (...) prefirieron no hacer pruebas para que no se supiera el tamaño del problema, para engañarte con el cuento de que íbamos muy bien, que la pandemia estaba domada”, reclamó.

(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Además, Anaya subrayó en su mensaje que en Perú dieron 4 mil pesos al mes a todas las personas que estaban empleados en algún lugar y tuvieron que quedarse en casa, igual que en Chile, agregó, entregaron 80 mil pesos a los pequeños negocios, e incluso préstamos “que no van a tener que pagar si el dinero se usó para pagar a sus empleados”. Todo eso cpntrastado con el caso de México, “para las necedades si hay dinero”, dijo el político, mencionando la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, proyecto insignia de la administración de AMLO.

Otra cosa que recordó Anaya fue al mandatario explicando que no usaba cubrebocas porque expertos como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell así se lo había recomendado. Entonces llamó a este último “lambiscón”, por darle la razón a AMLO al decir “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio” .

(FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

“O sea su lambisconería llegó a este extremo, ahora resulta que la fuerza moral del presidente es tal que él no contagia. O sea ¿no es esto una locura?... solo le importa quedar bien con su jefe ”, arremtió el excandidato a la presidencial.

“El personal de salud ha hecho hasta lo imposible por salvar vidas, trabajando literalmente hasta el agotamiento, trabajando mucho más de lo que les tocaba”, dijo Anaya recriminando también que el, por su parte, no les ha brindado el material necesario para su trabajo. “Hoy queda claro que la ineptitud mata”.

Para concluir, Anaya indicó en tono esperanzador que pronto habrá una vacuna contra el COVID-19, pero por mientras, pidió a la gente, hay que seguir con los cuidados contra la pandemia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“AMLO destruyó la economía”: Ricardo Anaya reapareció en video y pidió al gobierno que “deje de estorbar”

“La desigualdad no se resuelve empobreciendo al país”: Ricardo Anaya se lanzó contra López Obrador

México superó los 100,000 muertos por COVID-19