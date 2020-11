“AMLO destruyó la economía”: Ricardo Anaya reapareció en video y pidió al gobierno que “deje de estorbar”

El ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, volvió a aparecer al frente de las cámaras para hablar sobre aspectos económicos, sociales y políticos del país. En su último video, abordó el tema del crecimiento económico y las variables que lo hacen posible.

“Según AMLO no hay crecimiento económico pero sí hay bienestar. ¡FALSO! No hay un solo país en el que los niveles de bienestar hayan mejorado SIN crecimiento. Destruyó la economía: a) Espantando la inversión b) Manejando pésimo la pandemia Aquí mi propuesta para crecer”, es el mensaje que acompaña al contenido publicado en sus redes sociales.

Indicó que la inversión es fundamental para incrementar la producción de bienes y servicios en una país. Sin embargo, señaló que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no ha destacado en este rubro, pues sus esfuerzos se enfocan en “cosas que no tienen sentido”, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas.

Pero ahí está el segundo gran problema, nuestro gobierno invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero siempre

“Las familias mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobierno se quiere lavar las manos alegando que la pandemia nos vino de fuera. Es cierto que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí es su culpa el pésimo manejo que se le ha dado”, añadió.

Aunado a esto, explicó que la clave para que haya inversión es la confianza, la cual se ha perdido debido a las decisiones que tomadas. Según Anaya Cortés, mexicanos y extranjeros han descartado la idea de invertir en México por cambiar las reglas de forma arbitraria; como “tirar a la basura un aeropuerto; inversión en energías renovables, la cancelación de las rondas petroleras, consultas ilegales que cancelan inversiones que ya estaban realizadas”.

Por otra parte, el panista aseguró que en la administración de López Obrador la inversión está en su nivel más bajo en más de 20 años. Indicó que por cada peso que emplea el gobierno, la iniciativa privada aporta seis.

Por eso es tan importante que el gobierno genere un ambiente de confianza, que invite a la inversión privada, porque si no hay inversión, no va a haber crecimiento, empleo, no va a haber bienestar