“La desigualdad no se resuelve empobreciendo al país”: Ricardo Anaya se lanzó contra López Obrador

Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), expuso en un video el problema de desigualdad que aqueja al mundo y a México. Señaló que dicha cuestión no se resuelve polarizando a la población, ni empobreciendo al país, “como parece querer” el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay mucha desigualdad. El reto es lograr más igualdad, pero con movilidad hacia arriba, no empobreciendo al país como parece querer AMLO. El reto es doble: crecer y redistribuir

Pero también quiero explicar por qué polarizar a nuestro país, dividirlo entre ricos y pobres no ayuda en nada, y claro, tampoco se trata de buscar mayor igualdad haciendo que todos sean más pobres, y lo digo porque a veces parece que eso es lo que quiere López Obrador. No, se trata de lograr mayor igualdad pero con movilidad hacia arriba, no hacia abajo