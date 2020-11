Celebra el presidente del Senado el anuncio de beneficios fiscales en la frontera sur

A partir del 1 de enero de 2021, Chetumal se convierte en zona franca. Imagen de archivo (Foto: Cuartoscuro)

El decreto que establece que la frontera sur del país tendrá los mismos beneficios fiscales que la zona norte del país -anuncio realizado esta mañana por Andrés Manuel López Obraor-, fue ampliamente celebrado por el presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante el pleno de esa Cámara, Ramírez Aguilar se congratuló por el decreto presidencial que reduce el IVA, el ISR y el IEPS a gasolinas, así como el aumento al doble del salario mínimo de los trabajadores, ya que dijo, significa un gran impulso a la economía regional, en el empleo, la inversión en el sector turístico, así como en el consumo de la población, reportó El Universal.

Por su parte, el senador Armando Guadiana Tijerina, también de Morena, recordó que hace un año, el propio Eduardo Ramírez Aguilar, formuló una propuesta en el mismo sentido del decreto firmado esta mañana por el mandatario federal, para impulsar el desarrollo económico de los estados del sur del país.

Por su parte, la senadora panista Guadalupe Saldaña, lamentó que el trato fiscal en la frontera norte no incluya a Baja California Sur, lo cual ha propuesto desde su primera intervención en tribuna, en septiembre de 2018.

Estímulos fiscales y la conversión de Chetumal en zona franca, parte de la estrategia del gobierno federal para impulsar la economía en el sureste del país

Foto: Presidencia de México.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la ampliación del acuerdo de estímulos fiscales que existe en la frontera norte, además de uno similar para la frontera sur del país.

Durante su tradicional conferencia en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el decreto en la frontera sur incluye que Chetumal, Quintana Roo, volverá a ser una zona franca, es decir, libre de impuestos a la importación.

“Se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo”, dijo.

Precisó que en la frontera norte, el decreto de beneficios fiscales sólo tenía vigencia hasta este año, razón por la cual lo amplió hasta finales de 2024.

“Entonces, vamos a ampliar la vigencia de este decreto porque estaba firmado para dos años, se amplía hasta finales de 2024, se amplía para que tenga vigencia hasta el final de nuestro Gobierno, si así lo dispone el pueblo”, señaló.

En el caso del decreto de la frontera sur, destacó el hecho de que Chetumal volverá a convertirse en una zona franca, para estimular el comercio.

Foto: Presidencia de México.

“Chetumal va a volver a ser una zona franca libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación; entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio”, aseveró.

El mandatario puso como ejemplo el caso de los productos chinos, a los cuales, dijo, no se les cobrará el pago de impuestos, al tiempo que el monto para no pagar impuestos será hasta por 1,000 dólares (USD).

“(...) Es importante que se sepa y ya se va a dar la información, donde se tiene tratado comercial, pues ya no haya aranceles, pero hay países en donde no hay tratado comercial y sí se cobran aranceles. México sí cobra por la importación de mercancías. En el caso de Chetumal, por ejemplo, no tenemos tratado comercial con China, o sea que en productos chinos sí van a aplicar, o sea, se les va a aplicar el no pago de estos aranceles, por poner un ejemplo. Entonces esas mercancías sí van a poder llegar. Ahora, se define hasta qué cantidad van a poder, las personas, las familias, comprar sin que tengan que pagar ningún impuesto… Va a haber un monto, no sé si ya lo definieron, fiscal.. es 1000 dólares por persona o por familia… Entonces van a poder adquirir esos mil dólares sin pagar absolutamente nada (de impuestos), si la cantidad es mayor, sí se paga el arancel a la salida de Chetumal, a la salida del municipio de Othón P. Blanco”, explicó el mandatario.

Durante la conferencia mañanera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que la motivación para implementar estos beneficios fiscales, radica en la diferencia entre las condiciones que existen entre el sur del país y el resto del país.

Resaltó que de acuerdo con las cifras del Coneval, en el país hay una pobreza de alrededor del del 43.7, mientras que en la frontera sur prácticamente dos de cada tres mexicanos viven en una situación de pobreza “y lo mismo pasa cuando vemos las cifras de pobreza extrema, donde prácticamente el 25% de la población en el sur se encuentra en una situación de pobreza extrema”, señaló.

Imagen de archivo (Foto: Presidencia de México vía Reuters)

El secretario de Hacienda detalló que en total, son 22 municipios que tienen frontera con Guatemala.

“Cruzan, como el presidente señaló, tres entidades: Chiapas, Tabasco y Campeche, y lo que estamos proponiendo -que esto sí es muy similar a lo de la frontera norte- es una reducción del IVA del 16 al 8%, una reducción del Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20% y un estímulo del IEPS a gasolinas para igualar los precios en la frontera. Al igual que lo que ocurría en la frontera norte, los precios del lado mexicano son distintos del lado guatemalteco y de hecho lo que encontramos es contrabando de gasolina de Guatemala a granel hacia México”, informó.

Resaltó que en el caso de Chetumal es diferente, ya que históricamente tuvo un desarrollo distinto, por lo que ahora, al convertirse nuevamente en zona franca, será un nuevo motor económico.

Detalló que los dos principales componentes en Chetumal para convertirse en zona franca, a partir del 1 de enero de 2021, serán la exención del impuesto general de las importaciones y la exención del derecho del trámite aduanero.

“Asimismo, están las otras dos reducciones, la del IVA del 16 al 8%, que lo pone en línea con lo que había sido no solamente con el estímulo que estamos dando en la frontera norte, sino con el tratamiento diferenciado que históricamente había tenido Chetumal, y lo que sí es novedoso es la reducción del Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20%”, resaltó.

MÁS DE ESTE TEMA:

AMLO decretó extensión de beneficios fiscales en las fronteras norte y sur: reduce IVA, ISR y precio de las gasolinas

Boicot al SAT: Raquel Buenrostro reveló que despachos contables vendían citas en colusión con algunos funcionarios públicos

México extenderá estímulos fiscales a toda la frontera norte, se analiza incluir zonas del sur