AMLO decretó extensión de beneficios fiscales en las fronteras norte y sur: reduce IVA, ISR y precio de las gasolinas

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que este viernes firmará un decreto en Mexicali, Baja California, para la ampliación del acuerdo de estímulos fiscales que existe en la frontera norte, además de que se creará uno similar para la frontera sur del país.

Durante su tradicional conferencia en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el decreto en la frontera sur incluye que Chetumal, Quintana Roo, volverá a ser una zona franca, es decir, libre de impuestos a la importación.

“Se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo”, dijo

Precisó que en la frontera norte, el decreto de beneficios fiscales sólo tenía vigencia hasta este año, razón por la cual lo amplió hasta finales de 2024.

Foto: Presidencia de México.

“Entonces, vamos a ampliar la vigencia de este decreto porque estaba firmado para dos años, se amplía hasta finales de 2024, se amplía para que tenga vigencia hasta el final de nuestro Gobierno, si así lo dispone el pueblo”, señaló.

En el caso del decreto de la frontera sur, destacó el hecho de que Chetumal volverá a convertirse en una zona franca, para estimular el comercio.

“Chetumal va a volver a ser una zona franca libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación; entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio”, aseveró.

El mandatario puso como ejemplo el caso de los productos chinos, a los cuales, dijo, no se les cobrará el pago de impuestos, al tiempo que el monto para no pagar impuestos será hasta por 1,000 dólares (USD).

“(...) Es importante que se sepa y ya se va a dar la información, donde se tiene tratado comercial, pues ya no haya aranceles, pero hay países en donde no hay tratado comercial y sí se cobran aranceles.. México sí cobra por la importación de mercancías. En el caso de Chetumal, por ejemplo, no tenemos tratado comercial con China, o sea que en productos chinos sí van a aplicar, o sea, se les va a aplicar el no pago de estos aranceles, por poner un ejemplo. Entonces esas mercancías sí van a poder llegar. Ahora, se define hasta qué cantidad van a poder, las personas, las familias, comprar sin que tengan que pagar ningún impuesto… Va a haber un monto, no sé si ya lo definieron, fiscal.. es 1000 dólares por persona o por familia… Entonces van a poder adquirir esos mil dólares sin pagar absolutamente nada (de impuestos), si la cantidad es mayor, sí se paga el arancel a la salida de Chetumal, a la salida del municipio de Othón P. Blanco”, explicó el mandatario.

Información en desarrollo….