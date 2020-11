“En la Ciudad de México hay hospitales completamente llenos”: el alarmante dato que reveló López-Gatell sobre el avance de la pandemia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que los principales hospitales para atender a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México se encuentran al máximo de su capacidad.

Debido a las manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en el zócalo de la capital del país, el funcionario no pudo acceder a las instalaciones del Palacio Nacional, por lo que tuvo que proporcionar la información sobre la epidemia de coronavirus en México a través de una videoconferencia.

Luego de comunicar que este miércoles 25 de noviembre se registraron 10,335 nuevos contagios y 858 defunciones por COVID-19 en México, el subsecretario advirtió que el ingreso de personas a cuidados médicos por coronavirus no se distribuye de manera homogénea, por lo que resulta importante comunicarse al 911 para solicitar información acerca de la disponibilidad hospitalaria.

Con las cifras anteriores se acumularon 1,070,487casos positivos y 103,597 fallecimientos desde que inició la contingencia sanitaria en el país. Este último dato, según López-Gatell, es lamentable, por lo que recomendó a la población acudir a recibir atención médica al detectar el primer síntoma.

Asimismo, recordó que el virus SARS-CoV-2 supone mayor riesgo para las personas que padecen alguna enfermedad crónica, que tienen 60 o más años de edad, para las mujeres embarazadas, entre otros grupos vulnerables. Señaló que “en la medida en las personas identifiquen algún síntoma de COVID-19, fiebre, tos, dolor de cabeza, no se esperen y acudan a valoración médica lo más pronto posible”

En este sentido, apuntó que la gran mayoría de las personas que están recibiendo atención sanitaria en nosocomios no se encuentran intubadas, pues esta esta proporción representa sólo el 5% del total.

El resto está en un tratamiento no tan intensivo como puede ser la intubación, porque llegaron a buen tiempo para tener una buena respuesta a los distintos elementos del manejo médico, en particular la oxigenación no invasiva