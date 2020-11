INE detectó más de 5,000 firmas de personas fallecidas en la iniciativa para promover la consulta sobre juicio a expresidentes

El INE informó este sábado que se detectaron 5 mil 530 firmas de personas que fueron dadas de baja por defunción (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este sábado que dentro de la iniciativa para promover la consulta sobre el juicio a ex mandatarios, se detectaron 5 mil 530 firmas de personas que fueron dadas de baja por defunción.

De acuerdo con el sitio de noticias Latinus, el INE presentó un informe al Senado de la República acerca de las 2 millones 538,048 firmas que se entregaron para apoyar la solicitud de la consulta.

Dentro de estas, 421,211 presentaron irregularidades: 276,677 correspondían a nombres que no estaban en la Lista Nominal del instituto. Aunado a esto, un total de 23,533 nombres fueron excluidos de la lista por diferentes razones.

– Por muerte: 5,530

– Por pérdida de vigencia: 14,442

– Por cancelación de trámite: 1,969

– Por suspensión de derechos políticos: 744

– Por registro duplicado en el padrón: 619

– Por datos personales irregulares: 138

– Por domicilio irregular: 91

A pesar de esto, el organismo logró avalar 2 millones 116,837 firmas (Foto: Cuartoscuro)

El organismo también señaló que 120,902 personas que apoyaron la consulta se encontraban en registros repetidos, mientras que otras 99 correspondían a documentos que no contenían firmas o huellas.

Además, el instituto entrevistó a una muestra de ciudadanos que estaban registrados en la iniciativa y, de acuerdo con el sitio en línea, 117 personas negaron el haber dado su respaldo a la consulta sobre el juicio a los expresidentes.

A pesar de esto, el INE logró avalar 2 millones 116,837 firmas, lo que cumple con el mínimo para la consulta de más del 2% de la Lista Nominal de Electores.

La consulta se hará el próximo año

El pasado miércoles 28 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para llevar a cabo la consulta popular contra “los actores políticos del pasado”.

La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se realizará el domingo 1 de agosto de 2021 (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el documento, la fecha para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se realizará el domingo 1 de agosto de 2021 en un horario entre 08:00 y las 18:00 horas.

En la publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del INE.

Tras la publicación, el consejo del INE, Ciro Murayama, celebró que la realización de la consulta no se empalmó con los comicios federales del próximo año.

"Fin a la especulación: la consulta popular va a ser el 1° de agosto de 2021. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria con esa fecha, que es la que manda la Constitución. Así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta. “así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

López Obrador celebró el hecho de que el INE haya bajado el presupuesto para llevarla a cabo (Foto: INE)

Esa misma mañana en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la realización de la consulta. Celebró el hecho de que el INE haya bajado el presupuesto para llevarla a cabo, aunque consideró que “todavía puede ahorrar más”.

Hay que esperar un poco más, ¿Cuándo dijeron que eran como dos mil (millones de pesos)? Hace como tres meses. Que se esperen un poco, si hace tres meses eran 2,000 y ahora son 1,500 (millones de pesos), si nos esperamos tres meses más van hacer 1,000 y tres meses pueden ser como 500 millones

El mandatario también destacó que para bajar aún más los gastos, se debe solicitar un presupuesto austero, así como la ayuda de los mismos partidos y de la gente.

