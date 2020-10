La consulta para el juicio a expresidentes será el 1 de agosto de 2021: DOF

Foto: Pedro PARDO / AFP

Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para llevar a cabo la consulta popular contra “los actores políticos del pasado”.

De acuerdo con el documento, la fecha para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se realizará el domingo 1 de agosto de 2021 en un horario entre 08:00 y las 18:00 horas.

En la publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la publicación, el consejo del INE, Ciro Murayama, celebró que la realización de la consulta no se empalmó con los comicios federales del próximo año.

A través de su cuenta de Twitter, escribió: "Fin a la especulación: la consulta popular va a ser el 1° de agosto de 2021. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria con esa fecha, que es la que manda la Constitución. Así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta. “así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta”, resaltó y acompañó su tuit de la imagen de la publicación hecha en el DOF.

La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la realización de la consulta. Celebró el hecho de que el INE haya bajado el presupuesto para llevarla a cabo, aunque consideró que “todavía puede ahorrar más”.

“Hay que esperar un poco más, ¿Cuándo dijeron que eran como dos mil (millones de pesos)? Hace como tres meses. Que se esperen un poco, si hace tres meses eran 2,000 y ahora son 1,500 (millones de pesos), si nos esperamos tres meses más van hacer 1,000 y tres meses pueden ser como 500 millones”, señaló.

“Pueden ahorrar más, pero que bien que ya esté bajando el costo”, afirmó.

Incluso, López Obrador destacó que para bajar aún más los gastos, se debe solicitar un presupuesto austero, así como la ayuda de los mismos partidos y de la gente.

“Sí se resuelve, no debe ser un obstáculo lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos y que los mismos partidos ayuden, porque se destina recursos del presupuesto público y podrían ayudar a la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria”, refirió.

Foto: Presidencia de México.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó someter a consideración del Consejo General, el presupuesto de 1,499,392,669 pesos para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo para juzgar las decisiones de expresidentes.

Estos recursos, en caso de ser avalados, deberán solicitarse a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021, informó en un comunicado el INE.

Lórenzo Códova, consejero presidente del Instituto, aseguró que “la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de consulta popular, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales.”

MÁS DE ESTE TEMA:

El INE presupuestó 1,499 millones de pesos para realizar consulta sobre juicio a ex presidentes

En plena pandemia, INE inaugura el Proceso Electoral 2020-2021, el más grande en la historia

Consulta popular: qué es, para qué sirve y cuáles son los requisitos