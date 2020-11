“Inaceptable”: destituyen a director de policía de Cancún, tras reprimir protesta feminista con disparos al aire

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

La alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, anunció la separación del cargo del director de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría, luego de los hechos ocurridos durante la noche de ayer en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cancún, donde elementos de la policía local dispersaron a participantes de una manifestación feminista con disparos al aire.

“Estupidez se queda corto como adjetivo para calificar los disparos al aire”, afirmó esta mañana la presidenta municipal, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, negando que su gobierno hubiese autorizado cualquier tipo de agresión, por lo que solicitó iniciar una investigación de los hechos.

Por su parte, en la madrugada de este martes, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquin, anunció que Santamaría dio la instrucción de disparar al aire para dispersar la protesta.

“El director de la policía municipal de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría, dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la presidencia municipal con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban”, explicó, pese a que dio la instrucción al secretario de Seguridad Pública del estado para que no hubiera ningún tipo de violencia contra de los manifestantes.

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Alberto Capella, jefe de la policía de Quintana Roo, también se pronunció al respecto. A través de su cuenta de Twitter calificó lo acontecido como “inaceptable” y comunicó que ya ha ordenado una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio.

Y es que como resultado de los hechos violentos que ocurrieron la noche del lunes en Cancún, tres reporteros que acudieron a cubrir el evento fueron lesionados. Las autoridades estatales informaron que la Fiscalía General de Quintana Roo avanza en las investigaciones que determinen a los funcionarios involucrados.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Cabe resaltar que esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que se tiene investigar y castigar a los culpables de los disparos a manifestantes en Quintana Roo; refirió que no se debe utilizar la fuerza personas que se manifiestan, pues eso, “tiene que ver con actitudes autoritarias”.

“Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió: quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones”, precisó.

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Por otro lado, lo acontecido en Cancún ya comienza a recibir condenas a nivel internacional.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en México condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías de Cancún y señaló que es esencial investigar el operativo, puesto que las autoridades han informado que dieron la instrucción explícita a los elementos de la policía de no usar armas en la protesta.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que también se deben de investigar las agresiones contra periodistas y se solidarizó con todas las personas detenidas y heridas en estos hechos.

Finalmente, la ONU-DH expresó su solidaridad con las familias de las mujeres y niñas víctimas de feminicidios en el estado. Justicia para Alexis y para todas las víctimas de feminicidio", agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tiros al aire en protesta feminista de Cancún fueron ordenados para salvaguardar a servidores públicos: Carlos Joaquín

“Se debe castigar a los culpables”: AMLO condenó disparos de la policía en manifestación en Cancún

“Justicia Para Alexis”: urgen esclarecer el asesinato de una joven en Quintana Roo

ONU-DH condena la represión violenta en protesta feminista en Cancún