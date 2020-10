“Solo con lo que se ha evaporado, ya hubiéramos pagado”: AMLO sobre la deuda de agua con EEUU

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la oposición del gobierno de Chihuahua para entregar el agua que se tiene comprometida en el tratado internacional con Estados Unidos, tiene tintes electorales y es que dijo, “con lo que se ha evaporado ya hubiéramos pagado”.

“Vienen tiempos electorales, ya están las precampañas aunque formalmente no se hayan declarado, ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales.. Eso de Chihuahua del compromiso de entregar agua a EEUU es electoral.. al grado de que si se hubiese cumplido con el compromiso, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar solo con lo que se ha evaporado de agua.. lo que nos falta, es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua.. por poner por encima del interés general de la nación, el interés partidista”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que se intensificarán los ataques en su contra y puso como ejemplo el “manejo” que se ha hecho por la desaparición de los fideicomisos, que fue aprobado este jueves por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y de algunos de sus aliados.

“Entonces ya hay muchas cosas en función de la temporada electoral y como tú sostienes se van a intensificar las acciones.. esto que tardaron tanto en aprobar en la Cámara de Diputados, de los fideicomisos, pues es un asunto electoral porque no hay ninguna razón… El dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir los beneficios. Lo que se está buscando es que no haya corrupción.. que haya transparencia.. Sin embargo, se aprovecha para hacer propaganda y así van a ser las cosas.. pero es legítimo y normal en estas temporada y sucede en México y en todo el mundo.. no hay que extrañarnos y así garantizar las libertades”, sostuvo

Información en desarrollo…