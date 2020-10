El nuevo etiquetado en alimentos no está sujeto a ninguna negociación: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el etiquetado frontal a alimentos y bebidas azucaradas, establecidos en la Ley General de Salud, no está sujeto a negociaciones.

Durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el avance del coronavirus en México, el funcionario aclaró que hasta ahora no se han modificado las disposiciones legales vigentes.

Ante la pregunta de un reportero sobre una supuesto acuerdo entre el gobierno federal y algunas empresas en torno al nuevo etiquetado frontal, el subsecretario respondió:

No está sujeta a ninguna negociación, aquí no hay negociaciones, yo no tengo conocimiento ni hay instrucción alguna de que haya que cambiar nuestro proceder. Se supo públicamente que el presidente tuvo una reunión con los más altos funcionarios de esta compañía refresquera a nivel mundial, pero eso no modifica las disposiciones reglamentarias, legales y normativas de México