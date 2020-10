Buena parte de las inundaciones en Tabasco tienen que ver con el mal manejo de las presas: López Obrador

Desde el domingo pasado, miles de familias se han visto afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco (Foto: EFE/ Jaime Avalos)

Al supervisar las obras del Tramo uno del Tren Maya, en Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a sus paisanos de Tabasco quienes están padeciendo por las inundaciones desde el pasado domingo y que en gran medida, dijo, es por el manejo de las presas .

El mandatario mexicano aseguró que ya se entrevistó con el gobernador Adán Augusto López Hernández, así como con el secretario del Bienestar, Javier May, para dar atención a todos los afectados por las inundaciones, que suman alrededor de 30,000 viviendas.

López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya está proporcionando alimentos a los tabasqueños que resultaron damnificados por las inundaciones y se hará un censo para entregarles enseres domésticos.

“Quiero decirles a mis paisanos que van a recibir todo nuestro apoyo.. ya empezaron a ser atendidos, pero vamos a ayudarlos bien, vamos a ver que no les falten los alimentos en estos días difíciles. Ya dimos instrucciones en ese sentido para que se entreguen víveres, para que tengan garantizada su alimentación”, dijo.

Foto: Presidencia de México.

“También di la instrucción de que se haga un censo, ya se está llevando a cabo para entregar muebles, enseres domésticos que perdieron por la inundación y he hablado ya con el el subsecretario de Desarrollo Urbano, David Cervantes para que también se traslade a Tabasco y se inicie un programa de mejoramiento y construcción de vivienda”, detalló.

López Obrador aseguró que buena parte de las inundaciones que hoy afectan a su tierra natal, se debe al mal manejo de las presas ya que se privilegiaba que las empresas particulares le vendieran la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

“En buena parte de estas inundaciones tienen que ver con el mal manejo de las presas... son inercias que quedaron desde que se privilegiaba a las empresas particulares que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Se dejó de turbinar durante mucho tiempo para no competirle a las empresas particulares y esto provoca que los embalses estén llenos siempre, porque no se turbina en las hidroeléctricas del Grijalva y en otras hidroeléctricas, porque se se despacha primero la energía que producen las particulares”, aseguró.

Un campesino revisa su cosecha de maíz inundada, en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco (México). EFE/Jaime Avalos

“Entonces el domingo que regreso, vamos a tomar una decisión en definitiva... Nunca más se va a poner en riesgo a la población... vamos a presentar un programa de control de la presas del Río Grijalva”, informó.

Respecto al avance de la obra del Tramo uno del Tren Maya, el mandatario aseguró que se está cuidando el medio ambiente y las zonas arqueológicas ubicadas en el trazo del tren, al tiempo que destacó la importancia de la obra, la cual dijo, ya genera numerosos empleos.

Sin embargo, destacó que uno de los principales retos es que la obra debe terminarse en el plazo establecido, en el 2023.

“Uno de los problemas que tenemos que superar es el que no nos gane el tiempo.. porque esta obra la tenemos que tener terminada a más tardar en el 2013, todo el Tren Maya, por eso no podemos perder tiempo… Si es necesario voy a estar cada mes en los frentes de trabajo y también celebro que se haya recogido el planteamiento, la opinión de que no debe de haber diferencia entre empresa y gobierno cuando se trata de una obra de esta magnitud, que para salir adelante tenemos que hacer equipo y sentir la obra.. la importancia, lo trascendente que es esta obra por muchas razones es reivindicar al sureste que había estado abandonado desde hace mucho tiempo. nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora”, aseguró López Obrador.

