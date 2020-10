Es un mito su condición de penal de alta seguridad: Durazo sobre Puente Grande, la cárcel donde se fugó “El Chapo” en 2001

El secretario de la SSPC participó este jueves en el foro organizado por el Colegio de México, un prestigioso centro de estudios de la capital, “¿Cómo anda la seguridad?, un diálogo con Alfonso Durazo” (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la condición de penal de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 2, “Occidente”, de Puente Grande, Jalisco, era un mito.

“La razón fundamental del cierre del penal de Puente Grande es que es un mito su condición de penal de alta seguridad, ha sido una irresponsabilidad del Estado mexicano tener a criminales de tan alto grado o a personas privadas de la libertad (PPL) de tal alto grado criminal en un penal cuyas celdas, algunas de ellas no tiene ni aldabas”, declaró Durazo Montaño.

El secretario de la SSPC participó este jueves en el foro organizado por el Colegio de México, un prestigioso centro de estudios de la capital, “¿Cómo anda la seguridad?, un diálogo con Alfonso Durazo”.

El pasado lunes se publicó el Acuerdo de Durazo Montaño en el Diario Oficial de la Federación, donde se ordenó el cierre inmediato y la desincorporación del Cefereso 2 “Occidente” del Sistema Penitenciario Federal.

El funcionario, responsable de las políticas de seguridad pública en México, agregó que las malas condiciones del Cefereso 2 "Occidente" incrementaban la posibilidad de fuga de prisioneros

El titular señaló que las condiciones de abandono que tenía el penal federal de Puente Grande no garantizaban el respeto de las garantías de las personas privadas de la libertad en el lugar.

“Desde que se construyó no se le ha metido un quinto, y si bien es cierto que el diseño arquitectónico permite administrar con cierta dignidad el penal, su deterioro ubica a los PPL en condiciones de no dignidad, en condiciones de las que para la autoridad no es posible, nos obstante nuestra pretensión, respetar los derechos humanos”, enfatizó.

El funcionario, responsable de las políticas de seguridad pública en México, agregó que las malas condiciones del Cefereso 2 “Occidente” incrementaban la posibilidad de fuga de prisioneros.

“Riesgos altísimos de fugas, no sé cómo no se dieron, porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal llegas a la conclusión de que ahí pudo haber sucedido cualquier cosa”, dijo el secretario.

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana también declaró este jueves que el cierre de la cárcel de Puente Grande, ubicada en Jalisco, se debió a que los presos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaban las instalaciones

Añadió que la reubicación de los internos que se encontraban en Puente Grande se llevó a cabo basándose en criterios de seguridad para “acabar con la zona de confort” en la que se encontraban.

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana también declaró este jueves que el cierre de la cárcel de Puente Grande, ubicada en Jalisco, se debió a que los presos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaban las instalaciones.

“(Para) los reos pertenecientes al CJNG estar en el penal de Puente Grande era tener todas las condiciones para conservar el autogobierno y parte del objetivo es precisamente dispersar a estos criminales para anular la posibilidad de que reproduzcan el autogobierno en otros penales”, indicó Durazo durante su participación en la videoconferencia organizada por el Colegio de México.

Durante el Seminario sobre Violencia y Paz el funcionario puso como ejemplo a los reos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación sobre como andar en el penal de Puente Grande es tener todas las condiciones para conservar el autogobierno.

La prisión es famosa porque en 2001 se fugó de ella el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán

La prisión es famosa porque en 2001 se fugó de ella el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Durazo explicó que los reclusos fueron repartidos en los miles de lugares disponibles que existían en otros penales de mediana seguridad que estaban desocupados “en distintos lugares de la República” y aseguró que el cierre va a generar ahorros al Estado de 800 millones de pesos, más de 36 millones de dólares.

El gobierno federal tiene hasta 12,000 lugares disponibles en penales de mediana o alta seguridad para enviar a los presos que estaban en el penal de Puente Grande. Estos centros de detención se construyeron durante la administración de Felipe Calderón.

