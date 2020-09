Ex gobernadores del PAN crean Unidos por México, una plataforma que buscará ser contrapeso de la 4T

En algún momento fueron gobernadores de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Chihuahua (Foto: Cortesía / Unidos por México)

Un grupo de ex gobernadores y funcionarios abanderados por el Partido Acción Nacional (PAN) crearon Unidos por México, que, de acuerdo con su plataforma en internet, derivado de su inconformidad con el México que existe actualmente, ponen su experiencia al servicio de la ciudadanía para conseguir “un mejor futuro para todos, basado en los principios de Acción Nacional”.

La noche de este martes, a través de una conferencia en línea, distintas figuras del partido presentaron oficialmente su asociación. Los primeros integrantes registrados con trayectoria política de esta asociación son todos hombres y en algún momento fueron gobernadores de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Chihuahua.

Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato es uno de los miembros de Unidos por México (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Medina Plascencia, Fernando Canales, Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks, Marco Antonio Adame, Ignacio Loyola Vera, Ernesto Ruffo Appel (Gobernador de Baja California del 1 de noviembre de 1989-31 de octubre de 1995 [el primer gobierno estatal del PAN]), José Guadalupe Osuna Millán, Eugenio Elorduy, Patricio Patrón Laviada, Miguel Márquez Márquez, Alberto Cárdenas, Alejandro González Alcocer, Juan Manuel Oliva y Francisco Barrio fueron quienes integraron el primer listado de este movimiento que busca la unidad entre panistas, optimizar la organización y quitarle la mayoría a Morena en el poder legislativo para el 2021.

Xóchitl Gálvez manifestó su apoyo a esta nueva asociación de ex gobernadores del PAN (Foto: Twitter @XochitlGalvez)

Marco Adame, ex gobernador de Morelos, explicó que este movimiento surge del diálogo porque el momento actual de México es “complejo”. Abundó que existen circunstancias que no le parecen que deben de existir en una república democrática y que los ex gobernadores empezaron a establecer un diálogo donde plantearon una agenda en conjunto por el bien de México.

Nos mueve el deseo de contribuir a que desde el PAN, podamos construir soluciones y hacerlo de manera sensible

El partido dirigido por Marko Cortés perdió curules en las cámaras legislativas, por tal motivo Unidos por México busca apoyar al PAN (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, afirmó, a pregunta expresa, que se espera que a este movimiento se sumen más miembros y que no sólo sean ex gobernadores. También reconoció que la premura ante las elecciones intermedias de la administración lopezobradorista, en donde se renovará toda la Cámara de Diputados y se elegirán 15 nuevos gobernadores, es decisiva para fomentar otras agendas políticas.

Posteriormente estaremos invitando a más gobernadores, a más funcionarios emanados del Partido Acción Nacional, como pueden ser ex alcaldes o pueden ser personajes del partido: ex senadores, ex diputados federales

Por su cuenta, Juan Manuel Oliva, opinó que en el futuro más próximo, uno de los retos que hay que vencer para optimizar su organización es el de la pandemia del COVID-19 en la república.

Hay que salir a las calles sin miedo, con las prevenciones necesarias y realizar reuniones de 30, 40, 50 gentes como lo estamos haciendo [...] Hay que hacer una tarea: formar a los ciudadanos para que aprendan a juzgar un gobernante, un presidente de la república... no por lo que dice, sino por sus resultados

Los miembros que participaron refrendaron su apoyo al partido que los puso como gobernadores y, en la antesala de los comicios, reafirmaron su compromiso ante los ciudadanos para generar conciencia cívica.

Cabe rescatar que previo a la presentación hubo intervenciones de políticos vigentes, como la senadora Xochitl Gálvez, quien estimó que Unidos por México tiene mucho que aportarle a la política mexicana.

“Recuperar la esencia del panismo, los valores, la lucha por la desigualdad, el combate a la corrupción son causas que se perdieron a la mitad del camino”, externó la secretaria e la comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la Repúblicas.

