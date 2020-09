Entregaron 80 cajas de firmas al INE para juicios contra ex presidentes mexicanos

La primera revisión, en la que determinarán si se alcanza o no el 2% necesario, será llevada a cabo en un promedio de 8 a 10 días. (Foto: Cuartoscuro)

La Mesa Directiva del Senado de la República hizo la entrega oficial al Instituto Nacional Electoral (INE) de las firmas de apoyo ciudadano para realizar las consultas contra ex presidentes mexicanos señalados de corrupción.

Por medio de un comunicado, la dependencia dio a conocer que le fueron entregadas 80 cajas con formatos firmados para el “juicio a expresidentes e investigación” y “juicio a expresidentes para condenar los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”.

El INE tendrá que verificar que el apoyo en los documentos alcance lo establecido por la Constitución y la Ley Federal de la Consulta Popular, es decir, el equivalente al 2% de la lista nominal, se alcance con un millón 821,405 firmas.

En un oficio enviado por Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del INE, al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de dicha Cámara, se detalló cuales serían los pasos a seguir para este proyecto.

Una vez recibidos los formatos destinados a recabar el apoyo ciudadano, el INE realizará la revisión y cuantificación de cada uno, así como de los registros que contienen.

La primera revisión, en la que determinarán si se alcanza o no el 2% necesario, será llevada a cabo en un promedio de 8 a 10 días.

El INE destacó que aquellos formatos que no correspondan con el que fue aprobado por la Cámara respectiva o aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos, no se tomarán en cuenta como apoyo.

la dependencia realizará visitas a un porcentaje de quienes firmaron para validar que se trata de un apoyo auténtico. (Fotoarte: Jovani Silva/ Infobae México)

Será hasta después de realizada esta actividad que se expedirá el acuse de recibido, donde quedará asentado el número total de formatos y registros que fueron recibidos por las autoridades.

Posteriormente, la información de cada formato comenzará a registrarse para generar una base de datos del Padrón Electoral que identifique que se trata de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la Lista Nominal. Además se encargarán de checar que tanto la firma como los datos de la persona coincidan con los que tiene el INE.

Por otro lado, la dependencia realizará visitas a un porcentaje de quienes firmaron para validar que se trata de un apoyo auténtico. “La autoridad electoral elaborará un informe de resultados que será enviado a la Cámara de Senadores para su difusión y trámite posterior”, detalló el INE en un comunicado.

Será la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores quien se haga cargo de la revisión y compulsa de las firmas obtenidas.

La dependencia verificará el nombre y el INE para cotejar la información de los formatos(Foto: Cuartoscuro)

Si se llegan a juntar el 2% de las firmas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tendrá que enviar una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañada de la propuesta de pregunta de los peticionario para que se resuelva sobre la constitucionalidad. En un máximo de 20 días naturales se resolvería sobre la constitucionalidad de la consulta.

El pasado 15 de septiembre se dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició el trámite para los juicio. La fecha tentativa de la consulta sería el 6 de junio del 2021, día en el que también tendrán lugar las elecciones parlamentarias.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una “corrupción sistemática” desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones.

