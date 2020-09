Mujer estalla contra López Obrador en protesta de FRENAAA y esto fue lo que le dijo

Una mujer no dudó en expresar abiertamente su desaprobación con el mandatario (VIDEO: @horacioduarteo)

Este domingo, el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) comenzó una manifestación pacífica y estableció un plantón en Reforma, en la Ciudad de México, para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre consignas y tamborazos, los ciudadanos expresaron sus opiniones y demandas; no obstante, muchas de ellas trascendieron a las redes sociales y se volvieron virales. Un video replicado por Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), llamó la atención de los internautas.

Ataviada con un cubrebocas, una manifestante se dirigió directamente al dispositivo que la grababa para decirle al presidente: “Lárgate, López. Te odio con toda mi alma”, al tiempo que golpeaba un tambor con una de las baquetas en sus manos.

Duarte Olivares acusó a los manifestantes de no frenar “el odio, las mentiras y su ambición desmedida por los privilegios” (Foto: Twitter)

Su coraje alcanzó hasta para insultar a un anónimo presente: “Y a ti también (te odio)”, expresó antes del corte del breve video de 8 segundos.

Duarte Olivares comenzó su actividad en redes sociales denostando el comportamiento de la mujer, acusando a las personas que acudieron a la manifestación de no frenar “el odio, las mentiras y su ambición desmedida por los privilegios”

“#FelizDomingo menos a quien no FRENA el odio, las mentiras y su ambición desmedida por los privilegios. #VIDEO Así se ve el odio que han sembrado un puñado de abajofirmantes y algunos oligarcas que se sienten dueños de México”, escribió el funcionario.

FRENAAA dejó casas de campaña del plantón vacías por la noche (VIDEO: @CamMTTZ)

Cerca de la 21:00 horas, Camila Martínez, una usuaria de Twitter, se volvió viral por publicar un video donde aparece en medio del plantón del FRENAAA levantando con una sola mano varias casa de campaña.

“Ya estamos aquí en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador diciendo que es un dictador, pero fíjense bien como no hay nada (...) dejaron sus casitas de campaña y se fueron a dormir a sus casas.”, denunció Martínez.

Los manifestantes y simpatizantes de FRENAA han argumentado que el video se grabó precisamente en la zona en que se encharca la calle y en un día lluvioso, pero más videos a plena luz del día han revelado que los integrantes del plantón no permanecen al interior de sus tiendas de campaña ni se les encuentra alrededor de ellas.

Estas declaraciones fueron confirmadas por el periódico El Universal que aseguró haber realizado un recorrido por el plantón que va desde el Paseo de la Reforma hasta Eje 10. “Se pudo constatar que muchas de las casas de campaña instaladas en la Avenida Juárez estaban vacías”, informó.

Simpatizantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) continúan con su plantón sobre Av. Juárez ante la negativa de poder pasar rumbo al Zócalo (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Durante su visita a Jojutla de Juárez, Morelos, el presidente de México se refirió a las protestas que realiza el FRENAAA en la capital del país.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad (cosa que hicimos nosotros luchando por la justicia y la democracia), ellos (FRENAAA) deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos.

Y ojalá se queden un tiempo suficiente que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que vivan ellos este proceso, ya no es la protesta en carros. Ahora que tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar: que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña que no se vayan a ir a dormir a los hoteles en la noche y vayan a dejar ahí a la gente durmiendo, sino que se queden los meros meros, y lo digo con todo respeto, y que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando, va a tener todo para que se garanticen sus libertades", aseguró López Obrador.

