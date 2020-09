“No se vayan a ir a dormir a los hoteles”: López Obrador pidió a dirigentes de FRENAAA acampar junto a su gente

López Obrador pidió a dirigentes de FRENAAA acampar junto a su gente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el Programa Nacional de Reconstrucción desde Jojutla de Juárez, en el estado de Morelos; a tres años de los sismos del 19 de septiembre.

Jojutla, ubicada a medio camino entre el epicentro del sismo y la capital del país, fue la ‘zona cero’ de la tragedia.

Desde el emblemático templo de San Miguel Arcángel, que quedó destruido casi en su totalidad, López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente para terminar la reconstrucción de dicha iglesia, así como de otros 1 000 templos más a lo largo del país.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Este pueblo histórico que he visitado en varias ocasiones, ahora estamos de nuevo en Jojutla para evaluar todo el programa de reconstrucción lo que se ha hecho para atemperar y resolver problemas que se ocasionaron por los sismos (de 2017)”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador desde Jojutla se refirió a las protestas que realiza el Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA), quienes colocaron un plantón con casas de campaña en la céntrica Avenida Juárez.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros luchando por la justicia y la democracia, ellos (integrantes de FRENAAA) deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos.

Y ojalá se queden un tiempo suficiente que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que vivan ellos este proceso, ya no es la es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar: que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña que no se vayan a ir a dormir a los hoteles en la noche y vayan a dejar ahí a la gente durmiendo, sino que se queden los meros meros, y lo digo con todo respeto, y que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando, va a tener todo para que se garanticen sus libertades", aseguró López Obrador.

El mandatario mexicano explicó que los que estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, ahora son los que se están manifestando, señal que de que se va " avanzando" y hay una transformación verdadera, dijo.

"Vamos avanzando porque ya estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Ya no hay privilegios, ya no hay lujos en el gobierno.

FOTO:DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

Un signo de que vamos avanzando es que ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo raso, protestábamos nosotros cuando estábamos en la oposición, porque queríamos justicia y queríamos democracia; ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y de corrupción", expresó.

López Obrador dijo que se sentiría “hasta frustrado” si sus opositores no protestaran, además reiteró que su gobierno no es represor y garantizará las libertades plenas.

"Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría: No estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo. Vamos a seguir adelante.

FOTO:DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

Y también que sepan nuestros adversarios conservadores que no somos nosotros iguales, no somos autoritarios, no somos represores, se garantizan libertades plenas", recalcó el presidente mexicano.

La mañana deL sábado integrantes del Frente Nacional Anti AMLO se manifestaron en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México.

Se congregaron e iniciaron su recorrido en el Monumento a la Revolución y pretendían avanzar hacia el Zócalo capitalino y colocar casas de campaña para instalarse indefinidamente. Sin embargo, éste se encuentra cerrado.

A través de redes sociales, el movimiento opositor invitó a la ciudadanía a ocupar la Plaza de la Constitución hasta que el Presidente López Obrador “se vaya a su rancho”. Los manifestantes colocaron casas de campaña en Av. Juárez

