Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo, se declaró “no culpable” de 36 cargos

Naasón Joaquín García permanece detenido y enfrenta 36 cargos de abuso sexual, violación, entre otros (Foto: Reuters)

El ex líder de la iglesia Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró nuevamente “no culpable” por 36 cargos de abuso sexual, violación, entre otros, en el juicio que enfrenta en Los Ángeles, California.

Al ser cuestionado por el juez Ronald S. Coen sobre cómo se declaraba, el acusado respondió: “No culpable”, en español.

En la misma sala, estaban presentes dos integrantes de la iglesia cristiana, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, quienes también se autopronunciaron “no culpables”.

El 18 de agosto, el juez Coen consideró que ya se cuenta con evidencia suficiente para enjuiciar al ex líder religioso y estableció que este proceso iniciará el próximo 12 de noviembre, con la selección del jurado.

El juicio para procesar a Naasón Joaquín García iniciará el próximo 12 de noviembre (Foto: Adolfo Valtierra)

El autoproclamado apóstol de Jesucristo, de 51 años, está acusado de cometer 23 delitos graves, incluida la violación forzada de un menor, la copulación forzada de un menor, acto lascivo con un niño, relaciones sexuales ilegales, extorsión, conspiración, tráfico de armas, tráfico de personas y posesión de pornografía infantil.

Una corte de Los Ángeles impuso, el 6 de agosto pasado, una fianza de 90 millones de dólares contra Joaquín García, acción que fue considerada por la Luz del Mundo como una “sentencia anticipada”.

La defensa del ex líder religioso ha tratado de anular el caso por fallas en el procedimiento; en abril de 2020, el equipo que trabaja para liberar de los cargos a Naasón ganó una apelación.

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, con sede en Los Ángeles, determinó que el Tribunal Superior de dicha ciudad no cumplió con ofrecerle un juicio expedito dentro de los primeros días en los que se le agregaron los cargos penales. Las autoridades de impartición de justicia determinaron que el fallo a favor de García fue por motivos de procedimiento y no de fondo, lo que significa que, en este caso, no se consideró su culpabilidad o no, de los delitos señalados por la fiscalía.

Una corte de Los Ángeles impuso, el 6 de agosto pasado, una fianza de 90 millones de dólares contra Joaquín García (Foto: AFP/Ulises Ruiz)

No obstante, la oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó una nueva acusación en contra del ex líder evangélico y sus dos presuntas cómplices, con lo que el número de delitos en la lista de Naasón subió a 36.

De acuerdo con la denuncia, Alondra Ocampo pedía a niños que se desnudaran para tomarles fotografías de sus genitales y posteriormente enviárselas a Naasón.

Asimismo, se contempla tomar el testimonio de cinco víctimas, una de ellas identificada como Jane Doe 5, quien habría sido abusada sexualmente en 2016.

Ocampo está acusada de 27 delitos graves, pues se le señala como la responsable de llevar a tres niñas a un edificio, en donde “les proporcionó trajes de colegiala, les ordenó que se tocaran los senos y las nalgas, y se tomaron foros de ellas al hacerlo”, refiere la denuncia.

Naasón Joaquín García fue líder de la iglesia Luz del Mundo, establecida en la colonia Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco (Foto: Cuartoscuro)

Entre los delitos que enfrenta Ocampo se encuentran: violación forzada de un menor, penetración sexual forzada, tráfico de personas mediante la adquisición de un niño para que participe en un acto lascivo, así como producción y distribución de pornografía infantil.

Una cuarta implicada es Azalea Rangel Meléndez, quien tiene una orden de búsqueda y captura en su contra.

La detención del Naasón Joaquín García fue posible gracias a que fue detectado un video y una serie de descripciones sexuales implícitas en compañía de menores en el dispositivo móvil del acusado.

Según las declaraciones de los agentes Steven Stover y Troy Holmes, al revisar el teléfono celular de García hallaron un video de un trio sexual con un menor de edad, de entre 15 y 16 años, y una de sus cómplices.

Además, según los oficiales, se encontraron fotografías de niñas y mensajes de texto sobre los rasgos característicos de sus víctimas.

