En México “lo malo” es la crisis de la pandemia y “lo más feo” es la violencia: CCE

Salazar detalló que el sector privado preparó un plan con diversos proyectos de infraestructura para presentarlos al gobierno federal rumbo a la reactivación económica (Foto: EFE/Sashenka Gutiérrez/Archivo)

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó este martes que aunque la administración actual de México, dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como principal logro la lucha contra la corrupción, la evaluación de los primeros dos años de gobierno reveló lo “malo”: la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía. Lo “feo” es que en el país continúa, con índices altos, la crisis de violencia.

Salazar Lomelín detalló que el sector privado preparó un plan con diversos proyectos de infraestructura para presentarlos al gobierno federal rumbo a la reactivación económica y que se autoricen los permisos necesarios para realizar las obras. Explicó que se pedirá una cita con el mandatario para presentarle el proyecto.

“Hay que esperar a platicar con el presidente y que él dé las indicaciones y qué reglas está tratando de promover para el futuro”, señaló en videoconferencia al término del Segundo Informe de gobierno.

Aseguró que una problemática sin salida es la incertidumbre que existe para las inversiones: un problema que se debe resolver, dijo, porque éstas impulsan la economía y por lo tanto crean empleos.

Sobre el paquete presupuestal del 2021, señaló que si se considera un aumento de impuestos ocasionará un efecto recesivo, por lo cual se necesitan incentivos para fomentar el crecimiento e impulsar la economía (Foto: REUTERS)

“Todo indica que llegaremos a cifras superiores a los años anteriores, esto es lo feo del panorama de lo sucedido en el año”, declaró. Esto a pesar de que el presidente López Obrador dijo, durante su discurso del Segundo Informe de gobierno, que “ya pasó lo peor” de la crisis económica y que los indicadores de violencia están disminuyendo.

Las remesas no son un logro del gobierno, afirmó, sino que reflejan cómo mexicanos han tenido que irse del país por no encontrar trabajo en México. También evidencian los apoyos otorgados en Estados Unidos a las empresas y al empleo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial expuso que las cifras en materia económica son “verdaderamente impactantes” y que la caída, comparada con el 2019, es “muy alta”, por lo cual se debe hacer un gran esfuerzo para intentar que el efecto del año no alcance el desplome de dos dígitos pronosticado para el 2020.

Sobre el paquete presupuestal del 2021 señaló que si se considera un aumento de impuestos ocasionará un efecto recesivo, por lo cual se necesitan incentivos para fomentar el crecimiento e impulsar la economía.

El presidente López Obrador comenzó su mensaje asegurando que la corrupción “era la peste” que originó la crisis en México (Foto: Gobierno de México)

El presidente López Obrador comenzó su mensaje asegurando que la corrupción “era la peste” que originó la crisis en México.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo... Estoy convencido que transformar es moralizar”, dijo el mandatario.

López Obrador aseguró que su gobierno no será recordado por corrupto y su principal legado será purificar la vida pública del país. Destacó que no ha emprendido venganzas, pero tampoco encubrirá ni permitirá la impunidad.

“No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, no perseguimos a nadie pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad”, enfatizó.

López Obrador dijo: “No es por presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno de México” (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta erradicar el bandidaje oficial”, agregó López Obrador.

Señaló que ya no hay lujos en el gobierno, y todos los ahorros se destinan al bienestar del pueblo. Destacó el ahorro por alrededor de 560. 000 millones de pesos. El mandatario mexicano explicó que el país está enfrentando dos crisis: la sanitaria por el COVID-19 y la económica, pero aseguró que el país está avante.

“Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”. López Obrador agregó: “No es por presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno de México”.

“Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”, dijo el presidente e informó de la reconversión hospitalarias tras recibir “401 hospitales saqueados, a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El segundo informe de López Obrador en fotos: una discreta ceremonia con pocos invitados

De “ya pasó lo peor” a “no hubo hambruna”: la realidad detrás del panorama económico que presentó López Obrador

“Ya no hay en el gobierno funcionarios como García Luna”: las frases más fuertes del informe de AMLO

López Obrador: “En el peor momento contamos con el mejor gobierno”