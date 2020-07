Emilio Lozoya se declaró inocente: “Demostraré que no soy responsable, ni culpable de los delitos que se imputan”

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Durante su primera comparecencia ante un juez -la cual se realizó a través de videollamada- por el caso de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró que probará que no es responsable.

“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, mencionó.

Desde el hospital privado en el que se encuentra internado debido a la “anemia severa” que padece, Lozoya Austin aseguró que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”, por lo que, dijo, denunciará y señalará a los “autores de estos hechos”.

“Como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.

Foto: EFE/José Méndez

"Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano", dijo.

A través de un chat de WhatsApp a través del cual el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa el desarrollo de la audiencia de Emilio Lozoya, el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto también aseguró que el inmueble de la colonia de Lomas de Bezares, fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“El inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como Director de Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba”, señaló Lozoya.

Al inicio de la audiencia y al presentar sus argumentos, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso contra el ex director de Pemex por el caso Agro Nitrogenados.

Emilio Lozoya fue informado acerca del inicio de una carpeta de investigación en su contra, en la que también figuran como indiciados su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España a la espera de su extradición.

Información en desarrollo....