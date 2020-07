Lilly Téllez celebró la “religiosidad” en los discursos de Andrés Manuel López Obrador (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Lilly Téllez, senadora abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN), celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador admita su religiosidad de manera pública, cosa que manifiesta constantemente en sus discursos y conferencias matutinas.

A través de su cuenta oficial de twitter, la ex integrante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicó: “Celebro que el Presidente de México López Obrador sea un hombre profundamente religioso y que lo exprese constantemente, a pesar del enojo que provoca entre sus cercanos”.

En este contexto, es prudente recordar que la ex reportera de Televisión Azteca, quien había conseguido su curul gracias a la popularidad de Morena y de López Obrador, abandonó el partido magenta el pasado 14 de abril por diferencias ideológicas con sus compañeros sobre la interrupción legal del embarazo y; posteriormente, se sumó a las filas del PAN el pasado 3 de junio.

La senadora del PAN celebró el modo discursivo de AMLO (Foto: Twitter / @LillyTellez)

Cuando desertó del partido en el poder, la legisladora aseguró que no era por algún conflicto interno, sino por diferencias ideológicas y agradeció a quienes impulsaron su carrera política.

“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona”, expresó en sus redes sociales.

Sin embargo, y a pesar del agradecimiento que expresó a AMLO, la sonorense tiene como tuit fijado en su cuenta oficial una insinuación sobre el poder que ostenta el tabasqueño.

“Nuestra Constitución es muy clara: vivimos en un sistema republicano y democrático, en el que rige la separación de Poderes. De ninguna forma debe permitirse que el presidente de México acumule más poder del que tiene”.

Tuit fijado en la cuenta oficial de la legisladora (Foto: Twitter / @LillyTellez)

También es resaltable apuntar que esta no es la única manifestación que ha tenido en contra del mandatario nacional, pues cuando López Obrador difundió durante una conferencia matutina la supuesta existencia del Bloque Opositor Amplio (BOA), Téllez refirió que “Al Chupacabras lo destronó la Boa”.

En aquella ocasión, el jefe del ejecutivo federal presentó un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia existencia de BOA, que buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y sacar a López Obrador de la presidencia a través de la revocación de mandato en 2022.

El bloque se presumió estar integrado por gobernadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, los principales partidos políticos de oposición, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También se burló del BOA (Foto: Twitter / @LillyTellez)

También ha referido que la 4T ha cambiado a una izquierda radical que mal aconseja a AMLO, donde personajes como John Ackerman, Epigmenio Ibarra, Héctor Díaz Polanco y Pedro Salmerón sobresalen de la multitud.

“La 4T dio un viraje hacia el radicalismo de izquierda. A mí al movimiento que me invitaron a participar no era esto, era amplio, plural, donde cabían muchas formas de pensar, yo no soy de izquierda, mis posturas las conocían, se trata de juntar a una cantidad de ciudadanos para luchar contra la corrupción, entre otros temas, por eso me sumé a ello” aseguró.

La nueva publicación de Lilly Téllez causó revuelo entre los usuarios, pues hay voces divididas tanto en favor como en contra. Por un lado estuvieron los que le reprocharon su traición a Morena y su acoplamiento al PAN, otros dijeron criticaron que lo que debe de prevalecer es un discurso laico en el Estado mexicano y también hubo quienes aplaudieron la observación de la ex comunicadora.

