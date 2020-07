Mapa del coronavirus en México 10 de julio: los estados más afectados tras nuevo récord de contagios

Ilustración: Jovani Pérez

México registró 282,283 positivo acumulados de coronavirus, de estos 29,129 son casos activos y ya van 33,526 decesos. Por segundo día consecutivo

Desde las últimas cuatro semanas se habían contabilizado un promedio de 6,000 contagios en un día, pero esta vez la cifra incrementó mucho más. Por lo que por segundo día consecutivo se volvió un nuevo récord de casos de coronavirus en una sola jornada al superar los 7,280 casos.

La situación es crítica en Tabasco, un estado del sureste donde ya sonaron las alarmas porque sólo quedan libres el 14% de sus camas para atención general, mientras que para las camas con respirador.

Desde el Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología a nivel federal, dio conocer que la estimación de casos activos en el país (suma de los contagios confirmados activos y los sospechosos) arroja un total de 48,708. En este contexto, destacó que en la semana 26, el número de contagios confirmados presentó un decremento de 5% en comparación a la semana 25.

Asimismo se detectó un aumento de 7% en los casos recuperados y las defunciones estimadas registraron un descenso de 36 por ciento. El porcentaje de cambio diario de casos estimados es de 1.2%, mientras el mismo indicador, respecto a las defunciones, es de 1.3 por ciento.

“En la medida que el ángulo de esa curva se mantiene estable o comienza a descender, entonces el porcentaje de cambio va a ser menor, que es lo que estamos viendo en esta gráfica”, apuntó Alomía.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria hasta el 8 de julio, la Red IRAG reportó que existen 16,280 camas IRAG generales disponibles y 13,514 (45%) ocupadas. Con ventilador, a 6,240 pueden acceder los enfermos ante las 3,692 o el 37% de ocupación.

Conforme a los datos de la Secretaria de Salud, hasta el último corte, a nivel nacional, 55% de lugares de hospitalización general están disponibles y 45% ocupados. En camas con ventiladores 63% están disponibles y 37% han llegado al límite de su capacidad.

Para la semana que va del 6 al 12 de julio, 15 entidades federativas se encuentran con semáforo rojo (estado de alerta máximo), y las 17 restantes, bajo color naranja, lo que representa riesgo alto.

López-Gatell pidió a la población a tener mucho cuidado con el uso de dexametasona, ya que tiene “muy importantes efectos secundarios incluido el aumento en riesgo de infecciones comunes, algunas de ellas, letales”.

“No hay todavía un tratamiento, ni en México, ni en el mundo que de manera definitiva contribuido a reducir la mortalidad, el tiempo de hospitalización o la intensidad de los síntomas, no lo hay, desafortunadamente, no lo hay”, comentó.

El subsecretario de Salud resaltó que la dexametasona es un fármaco que fue valuado en un primer ensayo clínico y se aprecia, de acuerdo con la evidencia científica, que es prometedor de que pudiera contribuir a reducir en personas críticamente enfermas, no en casos leves.

“No alentar la idea de que se vaya a la farmacia a buscar dexametasona para cualquier persona que tenga síntomas leves, no lo vaya a hacer, porque la dexametasona tiene muy importantes efectos secundarios”, agregó.

