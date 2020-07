Reapareció Beltrones y pidió a priistas alejarse de la derecha “rancia y golpista”

Criticó que estos movimientos están disfrazados de “sociedad civil”, además de decir que las vías del cambio, ante cualquier gobierno, son las elecciones y el fortalecimiento de la oposición (Foto: Cuartoscuro)

El ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reapareció y demandó a sus compañeros de partido alejarse de los movimientos golpistas, específicamente aquellos promovidos por la derecha “rancia y golpista” que busca destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una manera no democrática.

Criticó que estos movimientos están disfrazados de “sociedad civil”, y afirmó que las vías del cambio ante cualquier gobierno: bueno, malo, y hasta con tentaciones autoritarias, son las elecciones y el fortalecimiento de la oposición. Señaló que los movimientos golpistas “es lo peor” que le puede ocurrir al país.

“Estoy muy alejado, es más, soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita están diciendo o quieran instrumentar el quitar al presidente de la República en turno que llegó de manera contundente y democrática [...]

“Un golpismo de esa naturaleza, como el que sucede con algunos hombres, aquí sí tengo que mencionarlo, de derecha sumamente rancia, como las que pululan enmascarados o disfrazados de sociedad civil, la tenemos que denunciar y nos tenemos que alejar”, sentenció.

El foro convocado en la plataforma zoom por Movimiento Líder, una corriente de opinión del Partido Revolucionario Institucional, sirvió para la reaparición pública del también ex gobernador de Sonora.

“Podrá ser un gobierno malo como lo denuncian o bueno como se enuncian, pero al final de cuentas, estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para hacer los equilibrios y esas son las elecciones del 2021 y la revocación del mandato del 22”, dijo, agregando que los priístas se forman en los acuerdos y en la política, no en el golpismo.

El sonorense recomendó que la fortaleza se dirija a las elecciones intermedias del 2021 para continuar con el “compromiso histórico del PRI”: regresarle la gobernabilidad democrática al país. “Para eso somos un partido político serio y maduro, bien configurado, (por lo cual) alejarnos de ello va a ser muy importante”, puntualizó.

La polarización puede ser solucionada a través de la política. “Hay que buscar siempre los acuerdos”, mencionó, además de describir que la política es un instrumento que se tiene a la mano y con el cual se ha educado a todos los funcionarios.

La polarización entre “neoliberales y conservadores”, según Manlio Fabio Beltrones, no ayuda porque no es un debate profundo (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

El ex dirigente del PRI enfatizó en la importancia que tiene la figura del presidente de la República. Beltrones mencionó cómo el constitucionalista Jorge Carpizo, además del partido, insistía en la necesidad de suprimir las facultades meta constitucionales del mandatario.

“Era la idea de (Luis) Donaldo (Colosio). Su visión era modernizar el presidencialismo con contrapesos”, declaró. Si algo hace daño a un país y a una persona, dijo Beltrones, son los excesos: ejemplificó con el controversial ex secretario de Gobernación, “su queridísimo Fernando Gutiérrez Barrios”.

El general Obregón decía eso en una carta a sus hijos: ‘Recuerden que lo único que hace daño en esta vida es el exceso y cuando no hay equilibrios el exceso aparece y para eso están los partidos políticos para darle la gobernabilidad perdida a este país’

El también ex legislador agradeció y enfatizó la importancia del esfuerzo realizado por Movimiento Líder, ya que la pugna no se puede centralizar en contra del presidente ni de un solo partido político. Para encontrarnos con los ciudadanos, de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones, se debe tomar el camino de la reflexión y la autocrítica, además de que la polarización entre “neoliberales y conservadores” no ayuda porque no es un debate profundo.

